/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC ‘알바로 바캉스’

배우 정준원이 이수지에 나가라며 호통 친다.MBC ‘알바로 바캉스(알캉스)’ 2회에서는 음식에 진심인 배우 정준원의 요리 실력이 최초 공개된다.탄자니아 잔지바르로 떠난 이수지·정준원·강유석·김아영은 첫 알바를 마친 후 로컬 마켓에 들러 장보기에 나섰다. 평소 요리에 일가견이 있다는 ‘알캉스’ 공식 셰프 정준원은 현지 재료를 활용해 즉석에서 한식 메뉴를 선정하며 멤버들의 기대를 한껏 부풀어 올렸다.숙소로 돌아온 멤버들은 정준원의 진두지휘 아래 주방이 분주해졌다. 본격 요리가 시작되자 정준원은 자신 있게 “저는 계량 같은 거 안 합니다”라며 테토남스러운 허세를 부려 웃음을 자아낸다.뿐만 아니라 고된 알바로 배가 고팠던 이수지가 “라면 하나 먼저 먹어도 되냐?”라고 묻자, 정준원은 “드세요! 그리고 나가세요”라며 단호하게 받아친다.한편 멤버들이 재료 손질에 버퍼링이 걸리자 정준원이 호통을 쳤고 이를 지켜보던 강유석은 “형은 왜 시키기만 해?”라며 메인 셰프의 자리에 도전장을 내밀었다고 한다.스윗한 국민 남친의 이미지와 달리 폭군의 셰프로 변신한 배우 정준원은 요리로 멤버들의 마음을 사로잡을 수 있을지 MBC ‘알바로 바캉스’를 통해 확인할 수 있다.한편, MBC ‘알바로 바캉스’는 매주 수요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr