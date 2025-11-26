"날 보러 전국 각지서 와" 29기 연하남, 자신감 '뿜뿜'했는데…"막냇동생과 동갑" ('나솔')

사진 제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO'(나는 솔로) 29기 연하남들의 정체가 마침내 밝혀진다.26일 방송되는 ENA와 SBS PlUS의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '연상연하 특집'인 29기 솔로남들이 스펙을 공개한다.이날 '자기소개 타임'에 들어간 한 솔로남은 "절 보러 전국 각지에서 오신다"며 자신의 반전 직업을 소개해 29기 솔로남녀는 물론, 3MC마저 놀라게 한다. 뒤이어 한 솔로남은 허심탄회하게 자기소개를 하고, 이를 듣던 송해나는 "너무 괜찮은 연하남이다! 이 남자 끌린다"라고 과몰입한다. 또 다른 솔로남은 "만 19세 넘어서 용돈을 받아본 적이 없다. 학비부터 다 벌어 썼다"며 듬직함을 과시한다. 데프콘은 "내 동생!"이라고 외치며 "진짜 멋있다! 박수!"라면서 '리스펙'을 담은 박수를 보낸다.연하남들은 실제 나이를 밝히며 누나들의 마음을 어지럽힌다. 한 솔로남이 나이를 공개하자, 솔로녀들은 "많이 어린데?"라며 단체로 입을 쩍 벌린다. 직후 또 다른 솔로남이 나이를 말하자, 데프콘은 "와! 어떡하냐"라고 걱정한다. 급기야 한 솔로녀는 "내 막냇동생과 나이가 똑같아"라면서 머리를 쥐어뜯는데, 과연 29기 연하남들의 나이가 어떻게 될지, 그리고 누나들을 반하게 할 이들의 프로필에 관심이 쏠린다.19일 방송된 '나는 SOLO'는 평균 3.5%(수도권 유료방송가구 기준 ENA·SBS Plus합산 수치)의 시청률을 기록했으며, 분당 최고 시청률은 4.1%까지 급등했다. 또한 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 '펀덱스 차트'(11월 18일 발표)에서도 'TV 비드라마 화제성' 1위를 수성하는 등 매주 폭발적인 인기와 화제성을 보여주고 있다.29기 솔로남들의 정체는 이날 오후 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr