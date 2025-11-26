/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’

가수 겸 배우 윤은혜가 사과를 전했다.MBC ‘구해줘! 홈즈’(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 ‘홈즈’)에서는 가수 겸 배우 윤은혜와 황찬성이 ‘국밥로드 in 서울’ 임장을 떠난다.이날 방송은 한국인의 소울을 찾는 뜨끈한 임장으로 한강벨트를 따라 ‘국밥로드 in 서울’이 펼쳐진다. 예로부터 한국인의 영혼을 위로한 한국인의 소울 푸드, 국밥! 국밥이 있는 곳에 사람이 모이고, 사람들이 모이는 곳에 시장과 주거단지가 생겨난다고 했다. 국밥 따라 동네 임장은 가수 겸 배우로 활동 중인 윤은혜와 황찬성 그리고 장동민이 함께 한다.세 사람은 국밥로드 첫 번째 임장지가 있는 서울시 중구 약수동으로 향한다. 한강을 사이에 두고 압구정 맞은편에 위치하고 있는 약수동은 지하철 3호선과 6호선이 지나는 교통의 요지로 구옥과 아파트 그리고 재개발 지역이 섞여있는 오래된 동네이다.장동민은 “1968년에 문을 연 약수시장에는 정겨운 노포들이 많은데, 이곳에 국밥 3대장이 있다. 대기업 회장님의 단골집, 3대째 운영 중인 국밥집, 노포 감성의 로컬들의 맛집이 있다. 워낙 유명하다보니, MZ들의 국밥 투어 성지가 됐다.”고 소개한다.세 사람은 원활한 임장을 위해 약수시장 국밥 3대장 중 한 곳을 들른다. 황찬성이 자리에 앉자마자 수저를 놓자 윤은혜는 “팀에서 막내였죠? 막내들 특징이 있어! 시키지 않아도 수저를 놓는다.”고 공감한다.식성을 묻는 질문에 황찬성 “뭐든지 잘 먹는다. 맛이 느껴지면 맛있어요. 제가 맛없다고 하는 건 진짜 안 돼요”라고 고백하자, 윤은혜는 “미래의 와이프가 진짜 좋아하겠다.”고 말한다. 이에 황찬성은 “미래 와이프 아니고 현재의 와이프가 있습니다.”라고 말한다. 뒤늦게 결혼 소식을 접한 윤은혜는 황찬성에게 진심 어린 사과를 전했다고 한다.세 사람은 순대국밥과 수육까지 푸짐한 한상에 역대급 먹방을 선보인다. 장동민은 약수동 순대국밥이 유명한 이유에 대해 “마장동과 가까워 신선한 고기 조달이 가능하다.”고 소개한 뒤, 한국인이 좋아하는 국밥 순위를 공개했다고 해 기대를 모은다.27일 목요일 밤 10시 MBC ‘구해줘! 홈즈’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr