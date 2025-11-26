딘딘, 알고 보니 연예인병 있었다…"내가 지디인 줄 알다가 박살" 셀프 폭로('살롱드립') [종합]

사진=텐아시아DB

'살롱드립' 딘딘이 '연예인병' 경험을 솔직하게 고백했다. 또한 얼떨결에 '개념 연예인'이후 부담감을 털어놨다.25일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 가수 딘딘이 출연했다.딘딘은 과거의 '연예인병'을 고백했다. 3년간 캐나다 유학 후 랩을 하기 위해 한국으로 돌아온 딘딘은 힙합 오디션 '쇼미더머니2'에 참가했다. 그는 "'쇼미더머니2'에서 보여준 모습이 그냥 라이프스타일이었다. '엄마 카드 쓴다'고 했던 것도 정확하다. 다들 허세라고 했지만 아무렇지 않았다. 내가 지용이형(지드래곤)인 줄 알았던 때가 2번 있다. 그러니까 박살 나는 거"라고 솔직히 고백했다.'쇼미더머니2' 출연 후 점차 얼굴을 알리게 된 딘딘은 "사람들이 날 알아보는데, 살면서 첫 경험이었다. 매드클라운, 스윙스와 홍대에서 모여서 일부러 과시하기도 했다"면서 "그때 나를 묶어두고 패고 싶다. 그 정도로 싫어한다"며 부끄러워했다.인기에 취한 딘딘을 본 이현도는 "너 뭐 된 것 같냐. 지나가는 사람 열 명 중 한 명도 널 모른다. 네가 무슨 지드래곤인 줄 아냐"고 일침했다고. 딘딘은 "'사람들이 저 많이 안다'고 대들었다. 지용이형 언급에 긁혔는데, 정신 차리게 됐다"고 밝혔다.딘딘은 최근 화폐가치를 파악하고 있는 발언으로 개념 연예인 이미지를 얻게 됐다. 그는 "졸지에 개념 연예인이 됐다. 예전에는 숨만 쉬어도 싫다고 했는데 지금은 똑같은 말을 하면 사람들이 개념 연예인이라고 칭찬한다"고 부담감을 토로했다.2022 카타르 월드컵 당시 파울루 벤투 감독을 저격하는 발언도 했던 딘딘은 "내가 삐끗해서 헛소리한 거다. 그때 배웠다. 뜬구름 잡으면 정신 나간다는 걸"이라면서 "사실 너무 행복하지만 덜어내며 살고 있다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr