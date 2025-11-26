사진=bilibili

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 중국인 멤버 장하오가 중국 애니메이션 OST를 가창했다. 앞서 제로베이스원 측은 지난 8월 활동 기간에 관해 "지속해서 논의 중"이라고 공식 입장을 밝혔다.장하오는 동명의 소설을 원작으로 하는 중국 애니메이션 '현계지문(玄界之门)'의 OST '홍안위수개(红颜为谁开)'에 참여했다.'현계지문'은 중국 전통 무협과 판타지 요소를 현대적 감각으로 재해석해 많은 사랑을 받고 있는 작품이다. 자기 구원을 찾기 위해 무인의 길에 오른 주인공 '시목'이 얽히고설킨 이익 다툼 속에 더욱 굳건해지고, 결국 자신의 혈통에 깃든 힘을 깨달으며, 자신뿐 아니라 많은 이들의 운명과 미래를 바꾸는 내용을 담고 있다.장하오가 부른 '홍안위수개'는 '그 아름다움은 누구를 위해 피어나는가'라는 의미를 담고 있다. 장하오 특유의 감미로운 보컬로 웅장한 세계관을 완성해 몰입도를 최고조로 끌어올릴 것으로 기대된다.장하오는 앞서 티빙 오리지널 '환승연애3' OST '아이 워너 노우(I WANNA KNOW)', MBC '달까지 가자' OST '리프레시!(Refresh!)'로 각종 국내외 음원 차트 상위권을 석권한 바, '홍안위수개'로 거둘 성과에도 관심이 집중된다.장하오가 OST를 가창한 중국 애니메이션 '현계지문'은 26일 중국 온라인 동영상 플랫폼 bilibili를 통해 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr