최립우와 장한음이 역대급 비주얼을 뽐내며 홍석천과 김똘똘을 감탄케 했다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '탑게이가 '한립‘에 덥썩 문 쌍보석 최립우&장한음'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '보이즈 2 플래닛'에 출연한 최립우와 장한음 등장에 홍석천과 김똘똘은 환호하며 기뻐했다. 홍석천과 김똘똘은 두 사람에게 이상형을 물었다. 장한음은 "전 현명한 사람 좋아하고 자기 일 열심히 잘하는 사람을 좋아한다"고 했다. 최립우는 "저는 착하고 맑고 맑은 사람이 이상형이다"고 했다. 그러자 홍석천과 김똘똘은 갑자기 본인이 굉장히 맑은 사람이라고 어필 해 웃음을 자아냈다.이어 홍석펀은 "그럼 외모 이야기를 안 할 수가 없는데 언제부터 그렇게 잘생겼냐"고 물었다. 이에 장한음은 "저는 어릴 때가 리즈였다"며 "150대 1 경쟁률 뚫은 아역배우 출신이다"고 했다. 이어 "그때 약간 예쁨도 많이 받았었다"고 했다. 하지만 학교에서 인기가 어땠댜는 질문엔 "학교에서는 별다른 인기는 없었다"고 했다.최립우는 "저는 내향형이라서 조용하고 그래서 저랑 친해지고 싶어하는 사람은 많은데 친해지기 어렵다고 많이 이야기 하더라"고 했다. 홍석천은 이에 "근데 장하음이랑은 굉장히 친해졌는데 장하음이 바라보는 최립우의 매력이 뭐냐"고 물었다.이말에 장한음은 최립우에 대해 "처음에 낯을 많이 가린다"며 "고양이 같은 성격인데 조금 친해지니까 방에서 춤도 추고 약간 반전 매력이 있더라"고 해 웃음을 자아냈다. 이어 가수의 꿈을 품은 이유에 대해 최립우는 "중학교 때 BTS 선배님이랑 트와이스 선배님이 되게 인기가 많았을 때 선배 아이돌을 보며 꿈을 키웠다"고 했다.장한음의 경우 "저는 아버지도 음악을 하시는데 아버지께서 트럼펫 전공이다"며 "지금은 직업군인이셔서 군악대 악장을 맡고 계신다"고 했다. 그러자 갑자기 홍석천은 장하음 아버지에 관심을 가지며 "아버지 몇년생이시냐"고 했다. 장하음은 76년생이라 했고 홍석천은 5살 연하남이란 말에 환호했다. 그러더니 "아빠 오시라 해라"고 해 폭소를 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr