하원미와 결혼한 전 야구선수 추신수가 "목표가 없어질 때쯤 좋은 제안을 받았다"라며 은퇴 후 속내를 털어놨다.25일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 채널A 예능 '야구여왕' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 운동선수 박세리, 추신수, 이대형, 윤석민, 김민지, 김온아, 김성연, 신재호 PD, 강숙경 작가가 참석했다.'야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 레전드 여성 선출들이 야구라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램이다. 단장 박세리의 지휘 아래 감독 추신수, 코치 이대형·윤석민이 팀 '블랙퀸즈'를 이끈다.감독을 맡은 추신수는 "2~3번 정도 감독직을 제안해 주셨는데 스케줄 상 수락하기가 쉽지 않았다. 그런데 은퇴하고 목표가 없어질 때쯤 뭔가 새로운 도전을 해보고 싶었다. 그래서 감독직을 수락하게 됐다"고 말문을 열었다.당찬 포부를 밝히기도 했다. 추신수는 "모든 스포츠가 어렵겠지만 야구는 특히 더 어렵다. 운동을 했던 선수들이어서 그런지 야구라는 종목을 받아들이는 속도가 빨랐다. 최종 목표는 블랙퀸즈에서 여자 야구 국가대표 선수를 한 명이라도 배출하는 것"이라고 말했다.'야구여왕'은 25일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr