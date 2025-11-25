사진 = '촌장엔터테인먼트TV'' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로'서 사상 최초 혼전임신을 하게 된 28기 상철과 정숙의 첫만남이 공개됐다.'나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV''에서는 '※미방분※ 28기_나솔이 엄마, 아빠의 첫만남 순간'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 28기 출연자들의 첫등장이 공개됐다. 남자들의 첫인상 선택이 끝난 후 정숙은 인터뷰에서 "아이 콘택트가 많이 된 분이 상철과 영수였는데 저는 상철님이 더 많이 됐다고 생각해서 저는 첫인상으로 상철님을 선택했다"고 말했다.하지만 상철이 다른 여성 출연자를 선택한 것에 대해 "엄청 후회했다"며 "영수님 선택할걸 싶더라"고 하면서 웃었다. 그러면서 정숙은 "다른 분을 선택한 상철님 모습을 보고 마음에서 많이 멀어졌다"고 고백했다.하지만 정숙은 이미 상철을 첫인상 선택했기 때문에 상철 차를 타야했다. 조수석에 탄 옥순이 상철에게 "몰표 받으실 줄 알았냐"고 물었고 상철은 "처음에 영수님한테 영자, 영숙, 순자 님이 갑자기 우르르 나갔잖냐"며 "위기감 느꼈다"고 했다.이후 상철은 "근데 진짜 지금 기분 좋은데 기분 좋은 티를 못 내겠다"며 "절 뽑아주셔서 감사하다"고 했다. 뒷좌석에 있던 현숙 역시 "저도 아까 그런 마음이었다"며 "감사하다"고 하면서 자신을 첫인상 뽑은 상철에게 인사했다. 하지만 정숙은 이미 남성 첫인상 선택 이후 마음에서 멀어졌다는 상철에게 말을 걸지 않아 눈길을 끌었다. 방송이 그렇게 끝나고 상철과 정숙은 각자 다른 출연자들과 최종 커플이 됐지만 이후 많은 시간이 흘러 서로의 대한 마음을 확인하고 소중한 아이 '나솔이'를 얻으며 결혼 준비를 하고 있어 많은 축하를 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr