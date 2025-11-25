사진=텐아시아DB

2006년 비연예인과 결혼한 배우 오정세가 '클라이맥스'에 출연한다.지니 TV 오리지널 '클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린다.극 중 대한민국 재계 3위 WR 그룹의 장남 권종욱 역을 맡은 오정세는 그룹 후계자의 자리를 두고 이양미(차주영 분)와 치열한 경쟁을 시작, 쫄깃한 긴장감을 선사하며 극을 흥미롭게 이끌어갈 예정이다.장르를 불문하고 자신이 맡은 캐릭터에 다채로운 색을 불어넣으며 화려한 연기 변주를 보여주고 있는 오정세. 그는 특히 최근 드라마 '굿보이'에서 잔혹함을 지닌 극악무도 빌런 민주영으로 등장해 강렬한 인상을 남겼다. 또 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'에서는 형의 죽음에 대한 진실을 마주하고 위태로워지는 장준상으로 분해 열연했다.오정세는 '클라이맥스'에서 권력을 손에 쥐기 위한 치열한 대립각을 펼친다. 매번 새로운 매력을 보여주는 오정세가 이번 작품에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'클라이맥스'는 2026년 지니 TV를 통해 공개되며, ENA 월화드라마로 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr