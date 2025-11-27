사진=FNC

사진=FNC

사진=FNC

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 청춘 영화 주인공 같은 비주얼을 선보였다. 대만 국적인 최립우는 지난 9월 말 종영한 '보이즈 2 플래닛'에서 10위로 아쉽게 떨어졌다. 8위까지 데뷔하는 가운데 9위는 유강민이 이름을 올렸다.소속사 FNC엔터테인먼트는 25일 0시 공식 SNS를 통해 최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림) 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.이미지에는 캔버스에 그림을 그리거나 음악을 감상하는 최립우의 모습부터, 야외에서 사진을 찍고 산책을 하는 듯한 모습이 담겨 있다. 최립우의 따스하고 청초한 분위기가 마치 청춘 영화의 한 장면을 보는 듯한 감성을 자아낸다.앞서 키치하면서도 사랑스러운 매력이 담긴 콘셉트 포토에 이어, 차분하고 감성적인 무드의 콘셉트 포토를 선보인 최립우가 이번 앨범을 통해 어떤 매력을 보여줄지 기대가 높아진다.최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담았다. 최립우는 처음 무대에 섰던 설렘과 성장의 시간을 지나, 음악을 통해 자신만의 이야기를 들려줄 예정이다.최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 오는 12월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 이어 12월 20~21일에는 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최한다. 티켓 판매 직후 빠르게 매진된 이번 공연은 팬들의 성원에 힘입어 2회가 추가로 오픈되었으며, 최립우는 양일간 총 4회 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr