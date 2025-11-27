/사진 = 알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 새해를 팬들과 함께 시작한다.온앤오프는 2026년 1월 10일과 11일, 양일간 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2026 ONF CONCERT THE MAP: BEYOND THE HORIZON'(2026 온앤오프 콘서트 더 맵: 비욘드 더 호리존)을 개최한다.이번 콘서트는 지난 10일 발매된 미니 9집 ‘UNBROKEN’(언브로큰) 이후 처음 열리는 단독 공연이며, 지난 5월 31일~6월 1일 장충체육관에서 열린 '2025 ONF CONCERT THE MAP: STRANGER'S PATH'(2025 온앤오프 콘서트 더 맵: 스트레인저스 패스) 이후 약 7개월 만의 무대다.'BEYOND THE HORIZON'이라는 타이틀처럼, 온앤오프는 지평선 너머 새로운 세계를 향한 여정을 팬들과 함께 나눌 예정이다. 이번 공연 역시 밴드 라이브로 진행되며, 더욱 강력해진 퍼포먼스와 독보적인 라이브 무대를 선보일 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr