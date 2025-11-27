[사진 제공 : 제이지스타]

신유의 명곡 ‘왜 그렇게 사셨어요’를 영화화한 화제작이 전파를 탄다.영화 ‘왜 그렇게 사셨어요’는 오는 28일 오전 2시 55분 방영되는 KTV 국민방송 ‘KTV 독립예술극장’을 통해 공개된다. 이 작품은 2023년 개봉 후 입소문을 타며 전 국민을 울렸다.‘왜 그렇게 사셨어요’는 신유가 부른 동명의 원곡 스토리를 그대로 녹여낸 작품으로 어머니의 희생과 사랑, 자식의 애환을 세밀하게 그린다. 헌신적인 어머니와 함께 살아가는 아들의 삶 이야기는 사랑의 깊이를 다시금 생각해 볼 수 있는 울림을 전한다.신유는 해당 곡 발매 당시 “가사를 쓴 친구나 저나 많이 울었던 곡이다. 이걸 영화로 만들면 참 좋겠다고 생각했다”라며 영화화를 향한 바람을 드러낸 바 있다. 이후 곡의 스토리를 바탕으로 제작된 영화 ‘왜 그렇게 사셨어요’는 OTT를 통해 개봉된 후 많은 이들의 심금을 울린 화제작으로 자리 잡았다. ‘왜 그렇게 사셨어요’는 ‘KTV 독립예술극장’을 통해 시청자를 찾으며 개봉 당시의 감동을 재현할 예정이다.‘왜 그렇게 사셨어요’는 오는 28일 오전 2시 55분 KTV 국민방송 ‘KTV 독립예술극장’을 통해 방영된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr