배우 이서진-올데이프로젝트 애니/사진 = 텐아시아 사진db

배우 이서진과 신세계가의 남다른 인연이 공개됐다. 연예계 금수저로 유명한 이서진의 인맥이 또 한번 시선을 끈다.최근 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 나영석 PD가 그룹 올데이프로젝트와 함께 라이브 방송을 진행하는 모습이 공개됐다. 방송 중 나영석 PD는 "최근 들은 소식이 있는데, '비서진' 촬영을 하셨다더라"며 SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'을 언급하며 이서진의 근황을 전했다.이어 그는 올데이프로젝트 멤버 애니에게 "이서진 형과는 어릴 때부터 아는 사이냐"고 질문했다. 이에 애니는 "서진 삼촌이 부모님과 아주 친하다. 배우로 데뷔하기 전, 고등학생 시절부터 친구였다"고 답하며 오랜 가족 인연을 밝혔다.나영석 PD가 "이서진 씨가 매니저 역할을 잘했느냐"고 묻자, 애니와 멤버들은 "스포일러가 될 수 있다"며 말을 아꼈다.한편 애니는 신세계그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀로 알려져 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr