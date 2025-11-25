사진 제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

2년 8개월 전 반려견을 맡긴 뒤 잠적한 보호자가 계약서에 허위 주소를 기재했을 가능성이 제기됐다.24일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에는 프로그램 최초로 의뢰견이 등장했다. 푸들 보리(가명)는 2023년 2월 입질 문제 개선을 위해 교육센터에 맡겨진 뒤, 지금까지 2년 8개월째 보호자를 기다리고 있었다. 초반에는 강아지의 상태를 꼼꼼히 살피며 각별한 애정을 보였던 보호자는 2024년 7월부터 교육비를 미납했고, 그 금액은 1천만 원 이상에 달했다. 설상가상 같은 해 12월부터는 연락마저 두절돼 위탁 업체는 법적 조치까지 예고한 상황이었다.그러나 의뢰를 한 센터 관계자는 "반려견에게 가장 좋은 건 원래 보호자에게 돌아가는 것"이라며, 보리를 생각해 실제 법적 조치까지는 차마 하지 못했다고 밝혔다. 또 밀린 훈련비 때문에 보리를 데려가지 않을 가능성도 있다고 판단해 "미납금을 받지 않을 생각도 있다"고 전해 놀라움을 자아냈다.센터 측의 지속적인 연락과 최후통첩에 보리 보호자는 "죽음의 나락", "마지막 끝자락" 등 의미심장한 메시지를 보내와 신변 이상 여부에 대한 불안감을 키웠다. 그러나 의뢰인은 "아프다고 연락은 피하면서 프로필 사진은 꾸준히 바꿨다"며 고의적인 회피 의혹을 제기하기도 했다.이에 부자 탐정단은 보리를 맡길 당시 보호자가 직접 작성한 계약서상의 주소지로 찾아가 탐문을 시작했다. 그런데 해당 주소지에는 다른 사람이 살고 있었고, 집주인 역시 "이분 여기 산 적 없다. 처음 본다"고 답해 충격을 안겼다. 온갖 의문만 남긴 채 연락을 피하고 있는 보리 보호자의 진실은 과연 무엇일지, 다음 주 '탐정들의 영업비밀'에서 밝혀진다.채널A '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 오후 9시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr