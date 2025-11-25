팝가수 아리아나 그란데가 다가오는 투어를 끝으로 장기간 공연 활동을 중단할 가능성을 언급했다.
아리아나 그란데는 최근 팟캐스트 'Good Hang'(굿 행)에 출연해 2026년 월드투어 '이터널 선샤인'을 언급하며 "이번 투어가 당분간 마지막 무대가 될 것 같다"라고 밝혔다. 그는 "지금은 'one last hurrah'(원 라스트 허라)라는 마음"이라며 "확정적으로 단정하고 싶진 않지만, 이후에는 오랫동안 공연을 하지 않을 수도 있다"라고 말했다.
아리아나 그란데는 최근 몇 년 사이 연기 활동에 집중하면서 변화가 생겼다고 설명했다. 그는 "10~15년 동안은 거의 모든 시간을 팝 음악에만 쏟아왔다"라며 "이제는 나 자신과 작업물에 더 가까워졌다는 느낌이 든다"라고 밝혔다. 이어 "뮤지컬·코미디를 좋아하며 자랐다. 지금은 순간적으로 맞는 길을 선택하는 것이 내 예술과 삶에 더 적합하다고 생각한다"라고 말했다.
그는 현재 출연 중인 영화에 대해서도 언급했다. 아리아나 그란데는 "지금 촬영하고 있는 작품은 대본을 읽고 바로 마음이 갔다. 재미있고 출연진도 훌륭해 참여하게 됐다"라고 전했다. 또한 영화 '위키드: 포 굿' 공개 이후 TV 시리즈 출연도 예정돼 있음을 확인하며 "새로운 시도들이 나에게 필요한 시간처럼 느껴진다"라고 덧붙였다.
앞서 그는 2020년 앨범 'position'(포지션) 이후 음악 활동을 쉬고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이후 뮤지컬 영화 '위키드'에 참여하며 영감을 받아 앨범 'eternal sunshine'(이터널 선샤인)을 추가로 완성했다고 설명했다.
아리아나 그란데는 2013년 첫 정규앨범 'Yours Truly'(유어스 트룰리)로 데뷔해 글로벌 팝 아티스트로 자리 잡았다. 음악 활동뿐 아니라 영화·드라마 분야로도 활동을 확장하며 연기자로서의 행보를 이어가고 있다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
