텐아시아 DB

나영석 PD가 고 이순재를 추모했다.25일 오전 서울 용산구 CGV 용산 아이파크몰에서 ‘케냐 간 세끼’의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 연출을 맡은 나영석PD를 비롯해 김예슬PD, 방송인 이수근, 은지원, 가수 겸 방송인 규현이 참석했다.나PD는 이날 “아침에 연락을 받고 너무 놀랐다. 뜻밖의 일이었다. 선생님과 여행하고, 선생님이 여러 장소에서 연극하시는 곳에서 추억을 나눴던 어르신들과의 자리가 떠올랐다”며 “최근 1년 동안은 선생님 몸이 안 좋으셔서 뵙지 못했다”고 말문을 열었다.이어 “갑작스럽게 소식을 접해 당황스럽지만, 생전에 가장 많이 하신 말씀이 ‘끝까지 무대 위에서 서고 싶다’는 말씀이셨다. 그 말씀을 통해 꾸준하게 성실하게 일하는 가치로 귀감이 되신 것 같다. 몸 편히 하늘나라에서 편히 쉬실 수 있기를 기도하겠다”고 덧붙였다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr