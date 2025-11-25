텐아시아 DB

나영석 사단과 오래된 인연인 이수근, 은지원, 규현이 뭉쳤다. 새로운 그림은 아니지만 익숙함이 주는 편안한 재미는 보장되어 있다.25일 오전 서울 용산구 CGV 용산 아이파크몰에서 ‘케냐 간 세끼’의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 연출을 맡은 나영석PD를 비롯해 김예슬PD, 방송인 이수근, 은지원, 가수 겸 방송인 규현이 참석했다. '케냐 간 세끼'(이하 '케간세')는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기다.이날 나 PD는 '케냐 간 세끼'에 대해 "제목 그대로인 예능이다. 옛날에 이수근, 은지원이랑 '아이슬란드 간 세끼'를 했었다. 후속이라고 생각해 주면 될 것 같다. 어쩌다 보니 시간도 맞아 세 멤버와 케냐로 떠나서 지지고 볶는 흥미진진한 이야기를 담고 있다. 케냐를 여행하는 기분도 느낄 수 있다. 또 오랜만에 만난 세 친구가 게임도 하고 티격태격하는 모습을 즐길 수 있는 하이브리드 같은 예능"이라고 설명했다.넷플릭스와 첫 협업인 만큼 나영석 사단 표 프로그램에도 달라진 점이 있다. 바로 음악이다. 김 PD는 "음악이 좀 많이 달랐다. 음악 저작권이 저희가 온에어할 때보다 비용이 더 많이 발생할 수 있다더라. 제작비를 걱정하는 마음에서, 음악은 자제 부탁드린다고 하다 보니까 흥을 이기지 못하고 창작곡을 많이 불렀다"고 말했다.은지원은 "(넷플릭스에서 방영하는지) 셋 다 모르고 진행됐다. 600만 기념이라 해서 십오야 유튜브 채널인 줄 알았는데, 갑자기 넷플릭스라고 해서 어깨가 무거워졌다. 세계에 나간다는 생각에 부담이 확 왔다. 우리가 하는 이런 즉흥으로 받아들일 수 있는 개그가 통역으로 이게 되려나 이런 생각도 들었다"고 밝혔다.또 "규현이가 그사이 많이 변했다"며 "아이가 거칠어지고, 더 이상 부드러운 발라드 가수가 아니다. 케냐 가서 조규현 눈치 보고, 하마 눈치 보고, 치타 눈치 보고 힘들었다"고 폭로했다.이수근은 "그동안 나영석 PD와 함께 오래 해 왔는데, 이번에 김예슬 PD와 함께하면서 역시 세대교체는 필요하다는 생각을 했다"며 "눈 뜨면 마이크가 있다. 바로 마이크 차라고 하신다. 열정이 대단하다"고 놀라워했다.이어 "코끼리가 눈앞에 있는데 눈물이 날 것 같더라. 웅장하고 벅차더라. 그걸 보다가 돌려봤는데 얘네(은지원, 규현)이 있으니까 깨지고. 돌아와서 렌즈 삽입술을 바로 했다. 또 가게 되면 대자연을 제대로 보고 싶어서. 안경 끼고 촬영했는데 그 정도로 좋았다"고 덧붙였다.앞서 '케냐 간 세끼' 측은 규현과 기린의 입맞춤 장면이 담긴 티저를 공개했다. 이에 규현은 "우리 단체 채팅방이 있는데 지원이 형이 난리가 났다. '조규현 미쳤다' 해서 봤는데 너무 혐오스러워서 못 보겠더라. 찰나의 순간인데 슬로우를 거는 바람에 내가 기린과 입맞춤을 하고 그걸 느끼는 사람처럼 해놨다"라고 너스레를 떨었다.이어 "제작진이 '규현아 이거 올려도 돼?' 이러고 올리는 게 아니지 않나. 놀랐다. 나는 두 번은 못 보겠더라. 충격적이었다"라고 말했고, 은지원은 "올해 최고의 티저였다"고 강조했다. 이에 나영석 PD는 "그 티저는 (김)예슬 PD가 한 거지 나랑은 관계가 없다. 그렇게까지 천천히 나올지는 몰랐다. 카메라 성능이 많이 좋더라"고 선을 그었다.김 PD는 "관전포인트라고 생각하는 부분은 기존 게임 외에 새로운 게임을 많이 넣었는데 특별한 심사위원이 나오는 게임이 몇 가지 있다. 케냐에 계신 분들일 수도 있고 상상하지 못한 심사위원도 나온다. 새로운 게임이 관전포인트가 되지 않을까"라고 귀띔했다. 나 PD는 "우리에겐 자연이 큰 부분이었다. 우리가 그동안 촬영해왔던 장소와 전혀 달랐던 환경, 자연과 교감하는 세 명을 보는 건 새로운 경험이지 않을까 싶을 정도다"라고 관전포인트를 알렸다.마지막으로 나 PD는 "대작은 아니고 숏폼이지만 여기까지 오니까 욕심이 난다. 여러분이 지지해주시고 많이 봐주시면, 넷플릭스 본사에 수치가 나온다고 하니까 크루즈 여행, 남극 여행이 가능하지 않을까. 많이 봐주시면 좋겠다"라고 욕심을 보였다.'케냐 간 세끼'는 25일부터 2주간 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr