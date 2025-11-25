[종합] 백종원, 혹평 쏟아냈다…열악한 사정 모르면서 "많이 실망, 고기에서 냄새 나" ('남극의셰프')

사진제공=MBC

백종원이 남극 세종기지에서 먹은 첫 점심 식사에 실망감을 드러냈다.지난 24일 공개된 STUDIO X+U, MBC '기후환경 프로젝트-남극의 셰프'에서는 '남극세종과학기지'에 입소한 백종원, 임수향, 수호, 채종협이 첫 저녁 식사 준비에 돌입했다.앞서 백종원은 세종기지에서 준비된 제육 볶음을 먹고 돼지고기 냄새가 난다고 혹평했다. 그는 제작진과 인터뷰에서 "요리한 분께 죄송하지만 많이 실망했다. 돼지고기에서 냄새가 너무많이 났다. 오래된 고기에서 나는 특유의 냄새였다"고 말했다.그러나 이는 오래된 식재료 탓이었다. 한국에서 1년에 한 번 정기 보급품을 싣고 오기에 2개월을 더 버텨야 하는 상황이었다. 현재 식재료들은 한국에서 구배한 지 1년 6개월이 지난 것이었다. 이에 백종원은 "고기가 오래되면 냄새 날 수 밖에 없다. 갑자기 안치영 조리 대원이 후광이 비치더라. 반대로 난 자신감이 없어졌다"고 걱정했다.고심 끝에 결정한 첫 메뉴는 1년 넘게 냉동창고에 묵어있던 닭 정육을 활용한 치킨난반과 소시지 푸실리 볶음, 유채나물 무침이었다. 모든 재료가 꽁꽁 얼어 있었기에 해동이 가장 먼저였다. 맛과 질감 유지를 위해 찬물로 해동했지만 1시간이 지나도 잘 떨어지지 않았고, 채종협은 총 40분 동안 닭 정육을 손으로 한 조각씩 떼어내며 해동 작업에 매달렸다.입남극 전부터 ‘튀김 마스터’로 거듭나기 위한 특훈을 마친 채종협은 자신 있게 닭 튀김을 완성했다. 수호는 해동 후 물렁해진 단무지를 잘게 썰어내 타르타르소스의 아삭함을 살렸다. 여기에 정성스러운 플레이팅까지 더해 월동대원들의 '남극 첫 외식'을 실감할 수 있도록 했다.멀고도 험한 땅 남극에서 11개월의 생활을 버텨온 월동대원들은 오랜만에 안치영 조리대원이 아닌 다른 이들이 준비한 식사에 기대감을 감추지 못했다. 명예대원들이 긴장 속에 기다리는 동안, 월동대원들은 "맛있다"를 연발하며 호평을 아끼지 않았다. 유채나물의 식감 또한 살아 있어 "산뜻하다"라는 반응이 이어졌고, 이에 네 명의 명예대원들도 화색이 돌았다.특히 늘 대원들의 식사만 챙기고 홀로 밥을 먹던 안치영 조리대원도 모두와 함께 한상에 앉아 뜻깊은 시간을 보냈다. 채종협은 "맛있게 드셔 주셔서 너무 감사했다"라며 감격했고, 수호 역시 "또 맛있는 밥 한 끼를 차려드려야겠다"라며 다음 식사를 다짐했다.입남극 2일 차 아침, 모든 대원들은 세종회관에 모여 급변하는 남극의 기상 상황 브리핑과 일정을 공유했다. 이형근 대장은 "긴급한 업무가 있다"며 나비봉에 설치된 무선 신호 중계기 이상을 해결하기 위해 전자통신 담당 이병학 대원과 기계설비 담당 강동경 대원에게 임무를 부여했다. 여기에 임수향과 수호가 보조대원으로 동행할 것을 전달했다. 나비봉 무선 신호 중계기는 '남극특별보호구역'에서 이루어지는 연구 활동의 무전 신호를 전달하는 중요한 장비로, 월동대원의 생명과 직결되는 만큼 수리가 시급했다.나비봉 인근까지 간 설상차에서 내리자마자 성인 남성도 밀릴 만큼의 엄청난 강풍이 몰아쳤다. 눈발로 인해 시야 확보도 어려웠지만, '중계기 수리팀'은 거친 숨을 몰아쉬며 가파른 길을 올랐다. 공구함까지 날아갈 정도의 강한 바람과 거센 눈보라에 임수향은 "조난당할 수도 있겠다"라며 극지에서 마주한 대자연의 위력을 실감했다. 임수향과 수호는 영하 17도의 추위에도 맨손 투혼까지 펼치며 정비에 임했고, 무전이 정상적으로 송수신되는 것을 확인한 뒤에야 비로소 나비봉을 내려올 수 있었다.거세진 눈보라를 피해 네 사람은 '펭귄마을 비상대피소'로 피신했다. 남극의 모든 비상대피소는 국적을 떠나 긴급 상황시 누구나 이용할 수 있으며, 각종 생존 물자가 구비돼 있다. 이곳에서 네 사람은 백종원과 채종협이 "따뜻한 응원의 마음을 담았다"라며 준비한 도시락을 함께 먹으며 몸을 녹였다. 설원이 끝없이 펼쳐진 남극에서 대자연의 위엄과 생존의 절박함을 체감한 임수향은 "그들과 하나가 된 느낌이었다"라며 월동대원들의 삶에 한층 가까워진 소감을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr