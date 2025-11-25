배우 아리아나 그란데, 에반 슬레이터/사진=아리아나 그란데 SNS, 에반 슬레이터 SNS

할리우드 가수 겸 배우 아리아나 그란데의 연인으로 알려진 배우 에단 슬레이터가 인터뷰에서 연인 관련 질문을 피하며 결별설이 다시 고개를 들고 있다.논란은 최근 미국 NBC '투데이(Today)' 쇼 인터뷰에서 비롯됐다. 당시 진행자가 "매일 여자친구와 함께 일하는 경험이 어떤가"라고 묻자 에단 슬레이터는 답변을 즉시 내놓지 않았다. 대신 영화 '위키드: 포 굿(Wicked: For Good)' 전체 출연진을 언급하며 "모든 배우들이 놀라운 역량을 보여줬다"라고 말해 질문을 비껴갔다.에단 슬레이터는 아리아나 그란데에 대해 "뛰어난 배우"라고 소개했지만, 이어 함께 호흡한 배우 신시아 에리보를 두고는 "Remarkable(대단한)", "바로 옆에서 연기를 지켜본 게 특별한 경험이었다"라고 더욱 길고 강조된 표현을 사용했다. 이 장면이 공개된 뒤 팬들과 현지 매체는 "칭찬의 무게가 달라졌다", "두 사람 분위기가 예전 같지 않다"는 반응을 보였다.촬영 과정에 대한 질문에서 그는 "촬영은 이미 몇 년 전에 마쳤다"라며 "모든 배우들과 함께한 시간이 자랑스럽고, 거의 가족 같은 분위기였다"라고 전했다. 최근 프리미어 현장에서 관객 반응을 확인한 소감으로는 "그 에너지를 느끼는 게 즐겁다"라고 말했다.앞서 두 사람은 행사장에서도 예전보다 일정한 거리를 두는 모습이 포착돼 결별설이 이어져왔다. 또한, 에단 슬레이터는 이달 초 SNS에 아리아나 그란데가 함께 찍힌 단체 사진을 올렸지만,별도의 애정 표현은 없어 추측을 자극했다.두 사람의 관계는 2023년 7월 처음 열애설이 제기되며 알려졌다. 당시 두 사람 모두 이혼 절차 중이었고, 이후 불륜 의혹까지 이어졌지만 두 사람은 지금까지 사생활 관련 의혹에 대해 공식적인 입장을 밝힌 바 없다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr