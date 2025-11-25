사진=박은혜 SNS

배우 박은혜가 고(故) 이순재를 추모했다.박은혜는 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "신세 많이 지고 도움 많이 받은 건 저희도 마찬가지 입니다... 이순재 선생님 감사합니다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 공유했다.영상 속에는 고인이 지난해 KBS 2024 연기대상에서 대상의 영예를 안고 수상 소감을 전하고 있는 모습. 당시 이순재는 "늦은 시간까지 지켜봐주신 시청자 여러분, 집에서 보고 계신 여러분, 평생 동안 많은 도움을 받았습니다. 진심으로 감사합니다"라고 인사했다.박은혜는 추가로 자신의 게시물에 "개인적으로도 그렇지만, 시청자 입장으로도 작품 안에서 온 국민에게 희망도 주시고 즐거움도 주셨다"며 "저희 모두가 선생님께 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사했다"고 고인을 추모했다.현역 최고령 배우로 활동해온 이순재는 이날 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다.고인은 생전 방송, 영화, 연극 등 무대를 가리지 않고 활발히 활동했다. 최근까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS2 드라마 '개소리'에 출연했다. 그러나 두 작품 모두 진행 중 건강 이상설이 불거졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr