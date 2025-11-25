사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 '셀럽병사의 비밀'에서 엘리자베스 테일러의 사연을 듣고 분노한다.오는 25일 방송되는 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 일곱 명의 남편과 여덟 번의 결혼식을 올린 할리우드 여신, 엘리자베스 테일러의 화려한 스캔들 속 가려진 그녀의 진짜 이야기를 조명한다.아역배우로 데뷔한 순간부터 전 세계를 매료시킨 엘리자베스 테일러. 태생부터 CG급 미모를 자랑했던 그녀는 외모뿐 아니라, 아카데미 여우주연상을 두 번이나 거머쥔 연기 천재이자 할리우드의 보물이었다. 하지만 그녀의 인생에서 가장 뜨거운 조명을 받은 건 바로 화려한 연애사와 불륜 스캔들이었다. 사망 직전까지 아홉 번째 결혼설이 돌 정도로 그녀의 애정사는 늘 대중의 집요한 관심을 받았다.이날 방송에서는 장항준 감독이 직접 속눈썹을 붙이고 등장해 모두를 폭소케 했다. 장도연은 "어쩐지 오늘따라 팔랑팔랑 곱더라"며 칭찬했다. 그러나 장도연은 엘리자베스 테일러의 어린 시절 일화에 몰입한 나머지 장항준 감독에게 "장난해?! 몇 살인데 마스카라를 하고 와!?"라고 말해 웃음을 자아냈다.엘리자베스 테일러는 12살 첫 주연 영화 촬영 중, 말에서 떨어져 척추 부상을 입었다. 하지만 그대로 촬영을 강행한 충격적인 일화도 공개된다. 태어날 때부터 척추 측만증을 앓았고 스물넷에는 요트 사고로 척추 수술을 받는 등 그녀의 삶은 평생이 통증과의 전쟁이었다. 게다가 강압적인 어머니, 폭력적인 아버지, 소속사의 철저한 감시 속에서 숨 쉴 틈조차 없었다. 할리우드에서 가장 핫한 하이틴 스타였던 그녀는 겨우 열여덟에 결혼을 결심한다.그녀의 첫 번째 결혼식 영상이 공개되자 모두 "너무 아름답다", "행복해 보인다"라며 감탄했지만 곧이어 펼쳐진 그녀의 결혼 생활은 충격 그 자체였다. 이찬원은 "손 함부로 쓰는 남자는 절대 안 돼!"라고 단호하게 말하며 분노를 숨기지 못했다.진짜 사랑을 알게 해준 세 번째 남편의 갑작스러운 죽음과 곧이어 터진 친구 남편과의 불륜 스캔들, 그리고 가정 파괴자라는 조롱이 이어졌다. 하지만 엘리자베스 테일러는 무너지지 않았다. 오히려 자신을 비판하는 기자들에게 "남편은 죽었어요. 저보고 평생 혼자 자라는 거예요?"라고 당당하게 반문한다.불륜 스캔들에도 불구하고 그녀의 몸값은 수직 상승했다. 영화 '클레오파트라'에서는 할리우드 최초로 개런티 100만 달러를 받는 배우가 되는데, 지금 가치로는 무려 140억 원에 달하는 금액이다. 하지만 이 영화의 상대 배우와 찍힌 요트 위의 키스 사진이 공개되면서 또다시 역대급 스캔들에 휘말린다. 이 시기 그녀를 집요하게 쫓던 사진 기자들을 가리켜 파파라치라고 부르기 시작했고, 파파라치란 단어는 엘리자베스 테일러를 계기로 대중적으로 쓰이게 됐다.그녀의 다섯 번째 결혼 상대가 공개되자 이찬원은 "엘리자베스 테일러를 응원하면서 지켜봤지만, 이제부턴 납득하기가 좀 어렵다"며 탄식했다. 또다시 불륜에서 시작된 결혼이었기 때문이다. 여기에 장도연은 "모든 게 치밀한 작전이었다"라며 엘리자베스 테일러가 네 번째 남편에게 속았던 비화를 밝혀 스튜디오를 충격에 빠트린다.'셀럽병사의 비밀' 엘리자베스 테일러 편은 25일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr