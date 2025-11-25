사진=텐아시아DB

사진=피네이션

1991년생 헤이즈(Heize)가 1994년생 던(DAWN)과 협업으로 독보적인 무드를 선보였다. 앞서 던은 현아와 2016년부터 교제하다가 2022년 결별을 공식화했다.헤이즈는 지난 24일 공식 SNS 채널을 통해 열 번째 미니앨범 'LOVE VIRUS Pt.1(러브 바이러스 파트 원)'의 콘셉트 포토를 공개했다.콘셉트 포토에는 네온 빛 조명 아래 포토제닉한 포즈를 취하고 있는 헤이즈가 그려졌다. 그는 흑발, 금발, 풀뱅까지 다양한 헤어 스타일과 메이크업, 힙하고 키치한 의상을 자유자재로 소화하는가 하면, 특유의 몽환적인 분위기와 감각적인 연출이 어우러져 생동감을 극대화했다.이번 콘셉트 포토는 던이 촬영에 참여해 특별한 시너지를 예고했다. 함께 공개된 현장 스케치 영상에는 촬영 내내 이어진 헤이즈와 던의 프로페셔널한 작업 과정이 고스란히 담겨 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.헤이즈가 약 1년 만에 발표하는 신보 'LOVE VIRUS Pt.1'은 사랑이 남기고 간 흔적, 오류, 균열, 그리고 끝내 지워지지 않는 기억을 여섯 개의 감정 조각으로 담아낸 앨범으로, 타이틀곡을 비롯해 앨범 전반에 작사, 작곡에 직접 참여하며 싱어송라이터로서의 진가를 발휘했다.각종 페스티벌과 방송 프로그램, OST 등 다채로운 음악 활동을 통해 '믿고 듣는 아티스트'로 자리매김한 헤이즈. 진정성 있는 음악으로 리스너들의 마음을 어루만져온 헤이즈가 올겨울을 물들일 이별 감성에 관심이 집중된다.헤이즈의 'LOVE VIRUS Pt.1'은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr