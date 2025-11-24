'팬텀싱어' 준우승팀 출신 곽동현X박상돈 듀엣 결합

JTBC '팬텀싱어' 시즌1의 준우승팀 '인기현상'의 록 보컬리스트 곽동현과 바리톤 박상돈이 듀엣으로 전격 결합한다.히든싱어에서 '원킬'이라는 이름으로, 군 제대 후에는 팬텀싱어 시즌1에서 준우승팀 '인기현상'에서 폭발적인 고음을 선보이는 록 보컬리스트로 이름을 알렸던 곽동현과 최강 바리톤이라는 수식어로 이름을 알린 박상돈이 듀엣 그룹 '현상 ; THE PHENOMENON'으로 뭉쳤다.바리톤이자 뮤지컬 배우로 활발하게 활동하던 박상돈이 김경호, 신문희 등이 소속된 '프로덕션이황'으로 소속사를 옮기면서 이미 프로덕션이황의 소속 가수였던 곽동현과 힘을 합쳐 음악적 시너지를 내고자 한 것이 '현상 ; THE PHENOMENON'의 탄생 배경이다.이들의 첫번째 싱글 '만약, 우리'는 감성의 깊이를 담아내는 프로듀서 노르웨이 엘리펀트의 작품으로 깊은 울림의 바리톤 박상돈, 그리고 감성 로커 곽동현이 함께 노래한 발라드 넘버다. 사랑의 끝에서 마주해 알게 된 감정을 섬세하게 그린 이 곡의 뮤직비디오 및 음원이 24일 정오에 공개될 예정이다.두 사람은 로커와 바리톤의 새로운 형태의 음악적 결합으로 다양한 쟝르의 음원들을 선보일 예정이며, 그룹 활동 외에도 뮤지컬 배우로서 활발한 작품 활동을 준비 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr