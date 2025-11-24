/ 사진=텐아시아 DB
2021년 비연예인 이한빛과 결혼한 뮤지컬 배우 정선아가 부부싸움 일화를 밝혔다.

SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽2’)에서는 쌍둥이 출산 후 현실 육아 전쟁을 겪고 있는 레이디제인, 임현태 부부의 이야기가 최초 공개된다.

최근 진행된 ‘동상이몽2’ 스튜디오 녹화에는 뮤지컬 ‘위키드’, ‘시카고’, ‘물랑루즈’에서 주연으로 활약한 ‘뮤지컬 여제’ 정선아가 등장했다.

이날 정선아는 남편과의 첫 만남부터 부부싸움 중 가출 소동까지 벌어진다며 충격적인 결혼 생활을 공개했다. 정선아 부부의 뮤지컬 무대를 방불케하는 고성과 아찔한 액션이 난무하는 부부싸움 이야기에 스튜디오가 발칵 뒤집어졌다는 후문이다.
/ 사진=SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘
또한 정선아는 국가대표 골키퍼 김영광과의 20년 지기 절친 케미를 공개하며 불같은 성격 때문에 ‘여자 김영광’이라 불리는 비하인드 스토리까지 밝혔다.

24일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서 확인할 수 있다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

