2021년 비연예인 이한빛과 결혼한 뮤지컬 배우 정선아가 부부싸움 일화를 밝혔다.SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽2’)에서는 쌍둥이 출산 후 현실 육아 전쟁을 겪고 있는 레이디제인, 임현태 부부의 이야기가 최초 공개된다.최근 진행된 ‘동상이몽2’ 스튜디오 녹화에는 뮤지컬 ‘위키드’, ‘시카고’, ‘물랑루즈’에서 주연으로 활약한 ‘뮤지컬 여제’ 정선아가 등장했다.이날 정선아는 남편과의 첫 만남부터 부부싸움 중 가출 소동까지 벌어진다며 충격적인 결혼 생활을 공개했다. 정선아 부부의 뮤지컬 무대를 방불케하는 고성과 아찔한 액션이 난무하는 부부싸움 이야기에 스튜디오가 발칵 뒤집어졌다는 후문이다.또한 정선아는 국가대표 골키퍼 김영광과의 20년 지기 절친 케미를 공개하며 불같은 성격 때문에 ‘여자 김영광’이라 불리는 비하인드 스토리까지 밝혔다.24일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr