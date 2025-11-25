사진=KBS2

2020년 학폭 논란에 휘말렸던 강승현이 '완성형 커리어우먼' 캐릭터를 탄생시켰다. 앞서 그는 5월 정준원과 열애설이 불거졌지만 두 배우는 "친구 사이"라고 해명했다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마. 파탄시청 건축과 과장 전예은 역을 맡은 강승현은 톡톡 튀는 활약과 현실감 넘치는 연기로 시청자들의 시선을 사로잡았다.송하경(최성은 분)을 면 사무소로 좌천시킨 장본인 예은은 '파탄고 천문대 리노베이션 프로젝트'를 위해 시청에서 하경과 함께 일하게 되자 더욱 날선 반응을 보였다. 프로젝트 세부 계획안을 신속히 정리하라며 압박하고, 하경의 빈틈을 찾아 핀잔을 주려 했다.예은은 백도하(이재욱 분)와 묘한 신경전도 벌였다. 공공건축가 전남진(안창환 분)이 갑작스럽게 프로젝트에서 하차하자, 예은은 현장 감리 및 관리와 주민 소통에서 차질이 발생했다며 조정을 제안했다. 도하는 이를 부정하며 반박했지만, 예은은 굴하지 않고 지역 특성을 언급하며 의견을 이어갔다. 단호한 눈빛과 표정으로 자신의 주장을 명확히 전달하며 강단 있는 모습을 보인 것. 이러한 장면을 통해 강승현은 흔들림 없는 '프로 직장인'의 면모를 현실감 있게 담아냈다.강승현의 독보적인 스타일링은 날카로운 연기와 시너지 효과를 내며 존재감을 돋보였다. 완벽한 비율의 피지컬을 가진 강승현은 다양한 컬러의 블라우스와 스커트, 팬츠 조합을 통해 단정하면서도 세련된 오피스룩을 선보였다. 여기에 스트라이프, 도트 패턴 등으로 포인트를 주며 감각적이면서도 전문성 있는 커리어우먼을 완성했다.등장마다 확실한 인상을 남기며 캐릭터를 미워할 수 없게 매력적으로 그려내고 있는 강승현. 그가 앞으로 '마지막 썸머'에서 이어갈 활약에 기대가 집중되고 있다.'마지막 썸머'는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 KBS 2TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr