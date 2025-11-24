장영남, 임신 숨기고 촬영 감행했다…"겨울 바다 들어가 했는데"('백반기행')

사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN '백반기행' 방송 캡처

현재 50대인 배우 장영남이 42살에 아들 임신 당시, 임신 사실을 숨기고 영화 '국제시장' 촬영을 감행했다고 밝혔다. 그 이유는 촬영 팀이 신경 쓸까봐 염려했기 때문이라고 한다.23일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 장영남과 함께 통영 맛집을 탐방했다.장영남은 자기 이름의 작명 비하인드를 공개했다. 그는 "딸만 5명인 집에 막내딸이다. 내가 남자인 줄 알고 낳았는데, 딸이었던 거다. 그래서 이름도 영남. 영화로운 사내라는 뜻이다"라고 설명했다.장영남은 늦게 결혼해, 현재 12살인 아들을 42살에 출산했다고 밝혔다. 그는 "제가 좀 늦게 결혼했다. 39살에 결혼해서, 42살에 노산으로 아이를 낳았다"고 회상했다. 임신 당시 장영남은 임신 사실을 숨기고 영화 '국제시장' 촬영을 했다고.장영남는 "'국제시장' 촬영할 때인데, (다른 사람들이 임신 사실을) 전혀 몰랐다. 신경 쓸까봐 일부러 촬영 팀에 임신 사실 숨겼다"고 고백했다. 이어 "11월 겨울에 부산 바다를 들어가야 했다. 아이를 업고 백사장을 달려서 쪽배에 점프해서 올라타는 장면이 있었다. (임신한 몸으로) 안 올라가지더라. 내가 못 올라가니까 정진영 선배가 저를 잡고 끌어올려 줬다. 그때가 임신 5개월 차였다"고 털어놓았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr