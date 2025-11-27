사진=맨오브크리에이션

서강준과 강태오가 계약을 채결한 맨오브크리에이션 소속 배우 신예 윤채빈이 MBC 금토 드라마 '이강에는 달이 흐른다'에 출연하며 작품에 활력소를 더한다.윤채빈은 '이강에는 달이 흐른다'에서 궁녀 연심 역을 맡아 시청자들을 만난다. '이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마다. 강태오와 김세정이 주인공으로 활약하고 있다.윤채빈은 극 중에서 궁녀 연심 캐릭터로 변신해 왕실에서 벌어지는 다양한 일들의 중심에서 여러 인물과 얽히며 작품에 활기를 몰고 올 예정이다. 20대 젊은 궁녀로서 어디로 향할지 모르는 통통 튀는 발랄함과 보면 볼수록 사랑스러운 매력까지 더해 작품에 매력 포인트를 추가할 예정이다.이번 작품을 통해 사극에 처음 도전하는 윤채빈은 조선시대에 어울리는 비주얼부터 말투 그리고 표정까지 캐릭터에 공을 들여 인물을 풍성하게 그려내겠다는 각오다. 무엇보다 폼생폼사 왕세자 이강(강태오 분)과 능청 깨발랄 부보상 박달이(김세정 분)의 몸이 뒤바뀌는 과정에서 함께하는 인물이라는 점에서 작품에 긴장감과 흥미까지 더할 전망이다.앞서 윤채빈은 웹드라마 '하남매'에서 주인공 하은우 역으로 데뷔해 대중으로부터 눈도장을 받았다. 이어 서강준 주연의 MBC '언더커버 하이스쿨'에서는 병문고 학생회 멤버이자 아이돌 지망생 윤채린 역을 맡아 밝고 당찬 에너지를 선보인 바 있다.최근 공개된 김나영의 신곡이자 포지션 리메이크곡 '마지막 약속' 뮤직비디오에서 여주인공을 맡아 화제를 모은 바 있어 이번 작품에서 새로운 연기 도전으로 시청자들에게 다시 한번 강렬한 인상을 남길 것으로 기대를 키운다.'이강에는 달이 흐른다'는 매주 금, 토 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr