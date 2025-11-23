이준호♥김민하, 해변 데이트 현장 포착됐다…"달콤한 바캉스 즐겨" ('태풍상사')

사진제공=tvN

'태풍상사' 이준호와 김민하가 해변으로 여름 바캉스를 떠난다.tvN 토일드라마 '태풍상사'의 강태풍(이준호 분)과 오미선(김민하 분)이 폭풍 같은 일상에서 벗어나 여름 바다로 달콤한 휴가를 떠난다. 창고 방화로 인한 수술용 장갑 납품 이슈로 한계까지 몰렸던 두 사람이 오랜만에 숨을 고르며 맞이하는 휴식이다.지난 방송에서 미선은 창고 화재 속 극적으로 목숨을 건졌고, 깊은 공포 끝에 그동안 미뤄왔던 마음을 태풍에게 솔직히 털어놓았다. 간절했던 꿈보다 먼저 떠오른 가족과 태풍에 대한 진심, 그리고 병실에서의 고백은 두 사람의 로맨스를 단숨에 새로운 국면으로 끌어올렸다. 이어 태풍의 초강수 차용증 블러핑과 미선의 불꽃 펀치가 잇달아 나오며 위기를 극복했다.공개된 스틸컷에는 햇살 가득한 해변에서 서로의 이마를 맞대고 환하게 웃는 태풍과 미선의 모습이 담겨있다. 태풍의 귀에 소라를 대어주는 미선, 미선을 바라보는 태풍의 따뜻한 눈빛과 조개를 잡으며 함께하는 소박한 바닷가 순간까지 평화로운 풍경이 펼쳐진다.제작진은 "태풍과 미선이 잠시 모든 걱정을 내려놓고 달콤한 바캉스를 즐긴다. 서로에게 한 발 더 가까워지는 두 사람의 여름 바다 데이트가 안방극장을 핑크빛 에너지로 가득 물들일 것이다. 기대해 달라"고 전했다.'태풍상사' 14회는 23일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr