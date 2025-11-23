사진 = 구혜선 인스타그램

배우 구혜선의 특허 상품이 눈길을 끈다.최근 구혜선은 자신의 인스타그램에 "대퓨님. 여기서 이러시면 안됩니다"라는 유쾌한 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 구혜선은 연한 핑크톤의 원피스를 입은 채 바닥에 앉아 거울 셀카를 찍고 있다. 자연스러운 웨이브 헤어와 맑은 피부톤이 돋보이며 살짝 미소 지은 얼굴이 따뜻한 분위기를 자아낸다. 카메라를 향해 조용히 웃는 표정에는 특유의 부드럽고 청초한 매력이 담겨 있다. 수수한 조명 아래에서도 뽀얀 피부와 자연스러운 메이크업이 조화를 이루며 여전히 변함없는 미모를 입증했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "도전하는 게 정말 멋져요", "내면이 더 아름다운 배우님" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.최근 구혜선은 자신이 직접 연구하고 개발한 헤어롤의 특허를 취득해 벤처기업의 대표로 활동하고 있다. 특히 과거 MBC '라디오스타'에서 "학생들이 헤어롤을 머리에 감고 다니더라 그걸 보고 '왜 헤어롤은 항상 저 모양일까' 생각했다"며 "사용할 때만 말고 아닐 때는 펼쳐서 끼고 다닐 수 있다"고 밝힌 바 있다.한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr