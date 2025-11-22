사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 최홍만과 10살 연하 썸녀 대기실 목격담이 공개됐다.22일 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 '인사모'(인기 없는 사람들의 모임)의 첫 번째 인기투표 결과가 공개됐다.이날 최홍만은 현장에 '썸녀'를 동반해 화제가 됐다. 유재석은 "오늘 대기실에 최홍만이 썸타는 그분과 함께 오셨다. 그분이 '내가 사진 찍어줄까?'라고 하시더라"고 언급했다.허경환은 "연예인이 썸녀와 함께 촬영장에 온 거 처음 봤다. 너무 신기했다"고 말했다. 최홍만의 그녀는 10살 연하이며 한예슬 닮은 꼴이라고 알려졌다.최홍만은 "솔직하게 말씀드리면, 유재석이 보고 싶어서 짬 내서 왔다"고 털어놨다. "대기실에 연예인이 9명 있었는데, 정말 재석이 형만 사진 찍고 갔다"는 주우재의 폭로에 최홍만은 "다른 사람 관심이 없다고 하더라"고 인정했다.그 모습을 보던 김광규는 "왜 여기에 여자친구를 데려와"라며 불편한 기색을 내비쳤다고. 최홍만 옆자리에 여친을 앉히라는 말에 그는 "간직하고 싶고, 조심스럽다"며 썸녀를 향한 애정을 표현했다.한편, 방구석 프로듀서가 뽑은 '1주 차 인기투표' 결과 투컷이 1위를 차지했다. 꼴찌에는 최홍만이 이름을 올렸다. 최홍만이 낙심하자 유재석은 "올라갈 일만 남았다"고 응원했다.하위권에서 급상승한 투컷은 "사필귀정. 올바른 자리로 돌아간 것 같다"며 만족감을 드러냈다. 그 모습을 보던 에픽하이 타블로는 "얘 뭐 1등 했냐"며 신기해했고, 미쓰라는 "얘가 1등이라니 세상 좋아졌다"며 놀라워했다.인기를 얻기 위한 개인기 쇼에서 정준하는 '인간 풍선쇼'를 서보였다. 땀을 뻘뻘 흘리며 개인기를 선보인 그에게 유재석은 "정말 감동이다"라고 박수를 보냈다.매주 토요일 방송되는 MBC ''놀면 뭐하니'는 오늘(22일) '사생활 논란'에 휩싸인 이이경에게 하차 권유를 했으며, 시청자들 비판을 받은 면치기 장면도 제작진의 요구에 따른 것이라며 사과했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr