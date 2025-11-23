사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 최홍만이 뽀뽀는 했지만, 썸이라고 주장했다.22일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 방송인 최홍만이 출연했다.이날 최홍만의 등장에 이영자와 전현무는 "인상이 좋아졌다. 편안해졌다"며 반가움을 드러냈다. 지난번 '전참시' 이후 제2의 전성기를 맞이한 그는 "스케줄 계속 들어온다. 중요한 건 광고가 다양하게 많이 들어온다"고 자랑했다.최홍만은 절친한 두 매니저와 17년 단골숍을 방문했다. 가수 '미녀와 야수'로 활동할 때부터 인연을 맺었다고. 가수 활동에 대해 그는 "어렸을 때 무대에 서는 게 꿈이었다. 그런데 제작자에 문제가 있었다. 처음이자 마지막 무대가 됐다"고 털어놨다.17년 지기 숍 원장은 "최홍만 이전 여친 다 봤다. 다 예뻤다"면서 "이번 여친 데리고 오셔라. 오빠에 대해 좋은 말만 해주겠다"고 말했다. 그러나 최홍만은 "여친 아니고 썸이다"라고 강조해 눈길을 끌었다."옛 애인 얘기하면 지금 썸녀가 싫어하시지 않냐"는 유병재의 걱정에 최홍만은 "싫어하지 않는다. 이전 연애사 다 말했다. 과거는 과거일 뿐"이라고 일축했다.'사귀는 사이'가 아닌 '썸'을 강조하던 최홍만은 "보통 외국에선 썸을 1년씩 탄다"면서 "그 애틋함을 오래 간직하고 싶다'고 이유를 설명했다."썸녀랑 뽀뽀 안 했냐"고 묻자, 최홍만은 "왜? 뽀뽀하면 안 돼?"라며 사실을 인정했다. 이에 홍현희는 "썸녀랑 왜 뽀뽀하냐"면서 "여자 팬이 많지 않은데 왜 자꾸 썸녀로 포장하냐"고 지적했다. 최홍만은 한숨을 쉬며 "그냥 갑시다"라며 대답을 피했다.최홍만은 달걀 등 생활용품 판매 쇼호스트로 활약, 방송 중에만 접속자 40만, 10억 매출을 기록했다. 송은이는 "생활용품으로 10억 판다는 건 말도 안 되는 금액"이라며 감탄했다.한편, 최홍만의 썸녀는 10살 연하로, 한예슬 닮은 외모라고 알려져있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr