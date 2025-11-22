사진=남보라 유튜브

배우 남보라가 여동생 배우 데뷔에 울컥한 모습을 보였다.21일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에서는 '동생이 연기 한다고 했을 때... 사실은 깜짝 놀랐어요(진짜?) 처음 터놓는 자매의 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 남보라는 여동생 세빈의 배우 도전에 "네가 배우 한다고 했을 때, 진짜 깜짝 놀랐다. 교복 입고 앳된 얼굴로 '나 연기하고 싶다'고 했을 때 모습이 생생하다"고 운을 뗐다.여동생의 연기 욕심에 남보라는 '왜 갑자기?'라고 생각했다고. 그는 "조금 하다가 진로를 바꾸겠지 생각하기도 했다. 그냥 옆에서 계속 지켜봤다"고 전했다.남세빈은 "그게 언니 바람이 아니었냐"고 물었지만, 남보라는 "그렇지 않다"며 여동생 꿈을 응원하는 쪽이었다고 밝혔다. 남세빈은 "언니가 이 길을 먼저 걸어봤으니까, 여긴 쉽지 않다. 정신 바짝 차리라'는 얘길 많이 했다. 언니의 경험을 토대로 내가 힘든 길을 걷지 않았으면 하는 마음에 무의식적으로 그렇게 얘기를 했나 생각도 했다"고 털어놨다.남보라는 "네가 상처받을까봐"라고 걱정하며 "신인 때는 무시의 연속이다. 그런 마음이 호된 말로 나간 것 같다. '마음 단단히 먹으라'는 의미"라고 설명했다. 그런 장녀의 태도에 가족들은 "왜 세빈이한테만 뭐라고 하냐"는 반응을 보였다고. 남세빈은 "나한테 정신 차리라고 얘기한 거겠지 했다"고 이야기했다.이해심 많은 동생이지만, "언니는 아무것도 모르면서"라며 폭발하기도 했다고. 남보라는 "나한테 극대노하는데, 내가 큰 실수 했구나 싶었다. 그때부터 너랑 나랑 분리해서 생각하려고 했다"고 미안함을 전했다.남보라는 "카메라 앞에 서면 사무치게 외로울 때가 있다. 오래 일을 해도 외로운 직업인데, 네 또래와 함께 촬영을 해보니까 '세빈이도 외롭겠다' 그런 생각이 들었다. 나는 주위에 사람들이 있어서 견딜 수 있었는데, 너는 혼자니까 마음이 쓰였던 것 같다"며 눈물을 보였다.13남매의 장녀인 만큼, 남보라는 동생이 촬영갈 때마다 마음을 졸였다고. 그는 "네가 씩씩하게 잘 다녀오니까 괜찮은 것 같다. 내 솔직한 심정은 네가 더 잘됐으면 좋겠다. 내가 네 덕을 봤으면 좋겠다"고 너스레를 떨며 "중요한 건 지치지 않은 마음"이라고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr