배우 고경표가 '입금 후' 다이어트 고충을 털어놨다.21일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '여보세요 나야, 잘 지내니? - 만났다 치고 완투'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 허경환은 절친한 배우 고경표와 전화 연결을 통해 인터뷰를 진행했다. 그는 "바쁜 스타들 모시기 힘드니까, '만나고 치고' 전화 통화로 이야기를 전하겠다"고 취지를 설명했다.고경표가 "실물 출연도 좋다"고 말하자, 허경환은 "내가 요즘 바쁘다"고 선을 그어 폭소를 유발했다.근황을 묻자, 고경표는 "제작사로서 영화 제작 중이다. 배우로서는 드라마 촬영 중이다. 박신혜 배우랑"이라고 전했다. 허경환은 "확신의 배우?"라고 되물어 웃음을 안겼다.고경표가 촬영 중인 드라마는 내년 tvN 공개 예정인 '언더커버 미쓰홍'으로 박신혜 하윤경 조한결 등이 출연한다. 허경환이 "주연이냐"고 묻자, 고경표는 "역할 크기는 그렇지 않은데 주연으로 해주셨다"고 겸손을 드러냈다.허경환이 고경표의 코믹 캐릭터를 볼 수 있었던 '비밀은 없어'를 최애로 꼽자, 고경표는 "이번에는 IMF 시대 증권사 CEO다. 진중한 모습 보여줄 것 같다"고 밝혔다. "이제 그만 웃길 때가 됐다"는 허경환의 말에 그는 "웃길 때 기분이 좋다"며 개그 욕심을 드러내기도 했다.고경표는 '입금 전후'가 다른 배우로 유명하다. 허경환이 "요즘 살이 빠진 것 같다"고 말하자, 고경표는 "다시 쪘다. 이게 잘안 되더라"고 토로했다.허경환은 "안 되게 하더라. 너 먹는 거 보니까. 술을 마시면 왜 그렇게 배를 보여주냐"고 고경표의 주사를 폭로해 웃음을 자아냈다.'만났다 치고 완투' 첫 게스트가 되어준 고경표에게 허경환은 "고맙다. 소고기에 술 사가지고 갈게"라고 약속했다. 고경표는 "이거 편집하지 말아달라"고 당부했다.전화 통화 후 허경환은 "경표와는 진짜 편한 사이다. 밥 먹거나 술 한잔하면 내가 얘를 더 신경 쓸 정도로 남을 편하게 해준다"면서 "오늘도 이렇게 잘 받아 줘서 고맙다. 불편한 사람과는 통화를 하지 않는다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr