사진=요구르트 스튜디오

가수 비비안(BBAHN)이 따스한 고백을 건넨다.비비안은 오늘(22일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '너라서 그래'를 발매했다.이번 신곡은 단순한 고백을 넘어 네가 있어서 가능한 행복을 담담하면서도 깊이 있게 전한다. 세련된 멜로디와 비비안 특유의 감미롭고 다정한 음색은 사랑의 온도를 한층 따뜻하게 채우며 마치 손을 맞잡고 걷는 순간처럼 포근하게 이어진다. 사랑이 가득 담긴 따스한 노랫말은 듣는 이들로 하여금 자신만의 소중한 누군가를 떠올리게 한다.후반부로 갈수록 깊어지는 감정선은 비비안의 보컬 매력을 극대화한다. 평범했던 하루가 특별해지는 이유를 노래하는 '너라서 그래'는 사랑의 시작부터 현재를 지나 미래에 이르기까지 이어지는 마음의 움직임을 섬세하게 그려내며 리스너들의 공감대를 자극한다.비비안은 지난 2013년 싱글 '사랑합니다 좋아합니다 운명입니다'로 데뷔한 이후 다양한 OST 참여와 앨범 활동을 통해 많은 사랑을 받고 있다.비비안의 새 싱글 '너라서 그래'는 오늘(22일) 각종 온라인 음원사이트를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr