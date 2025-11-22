사진 = 박주현 인스타그램

배우 박주현의 매력이 빛을 발하고 있다.최근 박주현은 자신의 인스타그램에 "JH"라는 멘트와 사진을 올렸다. 자신의 이름 이니셜로 풀이된다.사진 속 박주현은 박주현은 깔끔하게 뻗은 생머리에 어깨 라인을 드러낸 블랙 드레스를 입고 단정하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 은은한 조명 아래 단정히 미소 짓는 모습은 청순함과 우아함이 공존하는 비주얼로 눈길을 사로잡는다. 블랙 슬릿 드레스가 강조한 긴 실루엣과 자연스러운 포즈가 고급스러운 매력을 배가시켰다. 배경의 크리스마스 장식과 조화로운 연출로 한 폭의 화보 같은 장면이 완성됐다.팬들은 "이쁘니", "늘 응원합니다", "너무 이쁘다규", "화이팅", "매력넘쳐", "드레스 잘 어울려요" 등의 반응을 보이며 박주현의 아름다운 비주얼에 감탄을 아끼지 않았다.앞서 박주현은 지난해 12월 그룹 위너 멤버 송민호와 열애설에 휩싸였다. 당시 한 매체는 두 사람이 2022년 넷플릭스 영화 '서울대작전' 출연으로 인연을 맺고 최근까지 만남을 이어오고 있다고 보도한 바 있다. 실제로 송민호는 박주현이 2022년 MBC 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령' 촬영에 한창일 때 커피차를 보내며 공개적으로 응원하기도 했었다.송민호는 사회복무 기간 동안 근무지 이탈 및 출근을 하지 않는 등 '부실 근무 논란'에 휩싸였던 인물이다. 송민호는 사실을 일부 인정하고 현재 자숙 중에 있으며 최근 진행된 위너의 콘서트에도 등장하지 않았다.한편 박주현은 연극 '셰익스피어 인 러브' 공연을 성공적으로 마쳐 현재 차기작을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr