그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오와 김규빈이 막내 한유진을 위해 셰프로 변신했다. 앞서 2007년생 한유진은 SBS '인기가요' MC로 활약하다가 지난 9월 하차했다.장하오와 김규빈은 지난 21일 공식 유튜브 채널을 통해 '수능 도시락' 제작기를 담은 자체 콘텐츠를 선보였다.이날 장하오와 김규빈은 수능을 응시하는 한유진을 위해 직접 요리에 나섰다. 전복죽을 담을 보온병까지 챙기는 등 메뉴 선정부터 세심한 면모가 돋보였다.두 멤버는 응원 메시지까지 도시락에 적으며 사랑이 가득 담긴 단 하나뿐인 수능 도시락을 완성해 훈훈한 케미스트리를 과시했다.한유진은 앞서 팬 소통 플랫폼을 통해 형들이 만들어준 수능 도시락을 다 먹었다고 밝혀 팬들의 궁금증이 최고조에 이르렀던 가운데, 온라인에서 먼저 화제를 모았던 해당 에피소드의 비하인드가 이번 영상을 통해 공개되며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.더불어 성한빈도 한유진의 모습을 본떠 만든 케이크를 선물하며 응원했다는 에피소드가 라이브 방송을 통해 공개된 바 있어 훈훈함을 더했다.한유진은 수능을 치르고 제로베이스원의 월드투어 일정에 합류했으며, 싱가포르 공연을 앞두고 도착한 한유진에게 멤버들이 "고생했다"고 응원을 건넸다는 후문까지 전해지며 이들의 끈끈한 팀워크가 다시 한번 주목받고 있다.연이은 매진 행렬 속에 제로베이스원은 2025 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 성황리에 진행 중이다. 지난 10월 서울을 시작으로 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르, 싱가포르를 뜨겁게 달궜으며 12월 6일 타이베이, 12월 19~21일 홍콩 공연을 앞두고 있다. 제로베이스원은 무대 위 과거와 현재를 아우르는 아이코닉한 순간들을 생동감 넘치는 퍼포먼스로 그리며 '글로벌 톱티어'로서의 위상을 공고히 하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr