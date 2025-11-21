[전문] 이이경, MBC 예능국 향한 공개저격…“하차 권유 받아”

사생활 루머로 마음고생을 하고있는 이이경이 심경을 밝혔다.이이경은 21일 자신의 계정에 "그동안 저의 입장을 이야기하지 않았던 이유는 변호사를 선임하고 유포자에 대한 형사 고소를 완료하기 전까지 언급을 자제해 달라는 소속사의 요청이 있었기 때문이다"라고 시작하는 장문의 글과 함께 고소장 사진을 올렸다.그는 "며칠 전 서울 강남경찰서를 방문해 고소인 진술조사를 하고 왔다"며 "루머에 대한 저의 입장을 전달했고 협박과 허위사실 적시에 의한 명예훼손에 대해 고소 절차를 마쳤다"고 적었다.이이경은 "매 순간순간 울화가 치밀었다"며 "실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복하는데 회사에서는 허위사실에 대해 진실 공방을 할 이유도 없다며 한 번 더 저를 진정시켜 줬다"고 덧붙였다.이이경은 "하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 저희는 자진 하차를 선택하게 됐다"며 "이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만 저 때문에 국수집을 빌렸다며 부탁했고 '예능으로 하는 거다'라는 제 멘트는 편집됐다. 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했다는 황당한 말만 한 채 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했고 제 이미지는 큰 손상을 입게 됐다"고 했다. 앞서 이이경은 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했다.KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 대해서는 "그 외 예능에서는 VCR로만 하겠다고 전달받았지만 기사를 보고 교체가 됐다는 사실을 알았다"고 설명했다.그는 "현재 촬영은 변동 없이 하고 있다. 최근 영화 세대유감 촬영을 마쳤고 베트남 영화와 해외 드라마, 예능 촬영은 잘 진행하고 있다"고 근황을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr