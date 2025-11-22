/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = MBC ‘알바로 바캉스’ 방송 화면 캡처

배우 강유석이 기세를 이어가고 있다.강유석이 상반기에 이어 하반기에도 행보를 이어가고 있다. 강유석은 올봄 tvN ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’로 시청자들에게 눈도장을 확실히 찍은 데 이어, 넷플릭스 ‘폭싹 속았수다’에서 양금명(아이유 분)의 동생 양은명으로 분했고 tvN ‘서초동’까지 작품 세 편을 잇달아 성공시켰다.하반기에도 강유석은 거침없이 질주 중이다. 강유석은 MBC ‘알바로 바캉스’를 통해 처음으로 예능에 도전했다. ‘알바로 바캉스’는 알바를 하면 여행이 따라온다는 신개념 ‘로망 충족 워킹+홀리데이’ 예능으로 강유석, 이수지, 정준원, 김아영의 신선한 조합으로 방송 전부터 기대감을 높였다.강유석은 단 1회 만에 다양한 수식어를 얻으며 남다른 예능감을 선보였다. 순발력과 센스로 분위기를 이끈 것은 물론, 재치를 더해 웃음까지 만들어낸 것. 열정 가득한 모습과 감출 수 없는 특유의 귀여움은 자연스럽게 강유석을 향한 관심으로 이어졌고, 알바즈 멤버들과의 찰진 호흡은 ‘알바로 바캉스’에 재미를 더했다.예능에서 선보인 색다른 면모도 돋보였다. 친근하고 편안한 모습으로 반가움을 자아낸 강유석은 탄자니아 잔지바르에 대해 술술 설명을 이어가는 등 ‘석GPT’ 모습으로 흥미를 자극했고, 야무지게 흥정에도 성공하며 든든한 매력까지 선보였다. 특히 해외 촬영 중 현지 팬들이 그를 알아보고 다가오는 장면도 보여졌다.드라마에 이어 예능까지 다방면의 활약을 보여주고 있는 강유석은 2025년의 마지막을 팬들과 함께 장식할 예정이다. 오는 12월, 강유석의 첫 단독 팬미팅 ‘u:niverse(유-니버스)’가 개최되는 것. 강유석의 첫 팬미팅은 전석 매진을 기록했다. 이에 강유석은 팬들을 마주하는 꿈같은 시간을 고대하며 팬미팅 준비에 몰두하고 있다는 후문이다.강유석은 예능에서도 다채로운 모습을 선보이며 이목을 집중시키고 있다. 의심할 바 없는 상승 곡선으로 2025년을 온전히 자신의 해로 만들어가고 있는 강유석. 그의 거침없는 행보는 앞으로도 계속될 예정이다.한편, MBC ‘알바로 바캉스’는 매주 수요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr