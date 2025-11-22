'53세' 김석훈, 심각한 노화 상태…"피부 관리 필요 없는 줄 알았는데" ('세개의시선')

사진제공=SBS

김석훈(53)이 피부 노화에 위기를 느꼈다고 고백한다.오는 23일 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 역사학자 이창용, 피부과 전문의 안지수, 내과 전문의 안건태가 함께 '건강한 아름다움'의 비결을 풀어낸다. '피부'는 외모를 결정하는 요소를 넘어 전신 건강의 거울이라 불리며 중요한 장기로 꼽힌다. 특히 40대 이후 눈에 띄게 깊어지는 목주름은 피부 노화의 출발점이자 인상을 좌우하는 핵심 지표로 알려져 있다.역사 속 인물들도 이 고민에서 자유롭지 못했다. 고대 이집트의 클레오파트라가 매일 당나귀 젖 300마리 분량을 짜내며 피부를 관리한 것은 유명한 이야기지만, 그녀 역시 숨길 수 없던 약점이 바로 '목주름'이었다. 엘리자베스 1세 여왕, 바로크 시대의 브리지다 스피놀라 도리아 후작 부인 등 수천 년 동안 수많은 인물들이 목주름을 가리기 위해 온갖 노력을 기울였다는 사실도 공개된다.MC 김석훈은 "예전에는 피부 관리가 필요 없는 줄 알았는데, 50대가 되니 그 필요성을 절감한다"고 고백한다. 이어 "최근 거울을 보다가 목주름이 먼저 눈에 띄는 순간이 있었다"고 털어놓으며, 누구나 피할 수 없는 노화의 현실 앞에서 느낀 위기감을 솔직하게 드러낸다.피부과 전문의 안지수는 "콜라겐은 20대부터 매년 1%씩 감소하고, 40대가 되면 20대의 절반 수준까지 떨어진다"고 설명하며, 노화의 첫 신호가 목·턱·얼굴선부터 나타나는 이유를 짚는다. 또한 콜라겐 화장품은 피부 장벽을 통과하기 어렵다는 한계도 지적한다. 내과 전문의 안건태는 "콜라겐이 줄어들면 단순히 피부가 늙는 것뿐만 아니라 몸 전체의 기능이 느려지고 무너진다"며 '피부 노화는 곧 전신 노화의 거울'이라고 강조한다.이번 방송에서는 많은 사람들의 관심사인 '콜라겐 흡수'의 진실도 다뤄진다. 콜라겐을 아무리 챙겨 먹어도 실제로 몸속에 흡수되는 양은 생각보다 적을 수 있다는 충격적인 사실이 밝혀진다. 그렇다면 "어떤 형태의 콜라겐이 실제로 몸속에 도달하는가?"라는 질문을 풀기 위한 실험이 스튜디오에서 재현된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr