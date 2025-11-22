/ 사진=텐아시아 DB
배우 이동욱이 2026 시즌 그리팅 ‘COMPANY WOOK’을 출시한다. 앞서 이동욱은 지난 13일 홍콩에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2 출연 소식을 전한 바 있다.

21일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 이동욱 2026 시즌 그리팅 ‘COMPANY WOOK’의 출시 소식과 함께 콘셉트 포토를 공개했다.

‘COMPANY WOOK’은 작년에 진행된 이동욱 데뷔 25주년 팬미팅 ‘Missing : FINDING WOOK’에서 팬들이 직접 투표해 정한 콘셉트로, 캐릭터 디자인 회사에서 프로젝트 매니저(PM)로 근무하는 직장인 이동욱의 회사 생활을 담고 있다.
/ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽
이번 시즌 그리팅은 실제 입사 웰컴 키트를 방불케하는 웰컴 카드, 달력, 다이어리, 볼펜, 사원증은 물론, 이동욱의 손 글씨가 담긴 인사기록카드와 멘토링 북, 1년간 촬영한 폴라로이드까지 담겨있다.

이 가운데 공개된 콘셉트 포토에서 이동욱은 색다르면서도 친숙한 K-직장인이다. 그는 사원증을 목에 건 채 올 블랙 오피스 룩으로 시크한 멋을 자아내며 비현실적인 직장인의 면모를 드러낸다. 반면, 또 다른 사진에서 이동욱은 커피잔을 양손 가득 들고서 출근하는가 하면, 퇴근 후 편의점에서 컵라면을 먹고 있는 모습으로 웃음을 불러일으킨다.
/ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽
한편, 이동욱 2026 시즌 그리팅 ‘COMPANY WOOK’은 스타쉽 스퀘어 외 각 판매처 온라인 사이트를 통해 오늘(21일, 금) 오전 11시부터 오는 12월 3일(수) 오전 11시 59분까지 예약 판매된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

