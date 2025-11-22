/ 사진=텐아시아 DB

배우 이동욱이 2026 시즌 그리팅 ‘COMPANY WOOK’을 출시한다. 앞서 이동욱은 지난 13일 홍콩에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2 출연 소식을 전한 바 있다.21일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 이동욱 2026 시즌 그리팅 ‘COMPANY WOOK’의 출시 소식과 함께 콘셉트 포토를 공개했다.‘COMPANY WOOK’은 작년에 진행된 이동욱 데뷔 25주년 팬미팅 ‘Missing : FINDING WOOK’에서 팬들이 직접 투표해 정한 콘셉트로, 캐릭터 디자인 회사에서 프로젝트 매니저(PM)로 근무하는 직장인 이동욱의 회사 생활을 담고 있다.이번 시즌 그리팅은 실제 입사 웰컴 키트를 방불케하는 웰컴 카드, 달력, 다이어리, 볼펜, 사원증은 물론, 이동욱의 손 글씨가 담긴 인사기록카드와 멘토링 북, 1년간 촬영한 폴라로이드까지 담겨있다.이 가운데 공개된 콘셉트 포토에서 이동욱은 색다르면서도 친숙한 K-직장인이다. 그는 사원증을 목에 건 채 올 블랙 오피스 룩으로 시크한 멋을 자아내며 비현실적인 직장인의 면모를 드러낸다. 반면, 또 다른 사진에서 이동욱은 커피잔을 양손 가득 들고서 출근하는가 하면, 퇴근 후 편의점에서 컵라면을 먹고 있는 모습으로 웃음을 불러일으킨다.한편, 이동욱 2026 시즌 그리팅 ‘COMPANY WOOK’은 스타쉽 스퀘어 외 각 판매처 온라인 사이트를 통해 오늘(21일, 금) 오전 11시부터 오는 12월 3일(수) 오전 11시 59분까지 예약 판매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr