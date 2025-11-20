에녹, '광클콘' 화려하게 장식

가수 겸 배우 에녹이 ‘광클콘’을 화려하게 장식했다.에녹은 지난 19일 오후 경기 고양시 일산 킨텍스에서 개최된 ‘2025 롯데홈쇼핑 광클콘서트’(이하 ‘광클콘’) 무대에 올랐다. 연중 최대 쇼핑 축제 ‘광클절’ 혜택의 일환으로 진행된 ‘광클콘’은 100대 1의 응모 경쟁률을 뚫은 6,000명의 관객을 초청해 화려하게 개최됐다.에녹은 장윤정, 이찬원, 박서진, 박지현 등 최정상 트로트 스타들이 꾸미는 ‘광클콘’에 톱 클래스 트로트 가수로서 당당히 초청돼 20여 분의 공연 러닝 타임을 채웠다. 최백호의 ‘낭만에 대하여’로 감미로운 보이스를 뽐내며 무대의 포문을 연 그는 지난가을 발매한 트로트 레전드 설운도가 선물한 곡 ‘사랑은 마술처럼’과 나훈아의 ‘사랑은 무죄다’, 김연자의 ‘아모르 파티’까지 총 4곡으로 다채로운 구성으로 무대를 꾸몄다.‘광클콘’ 관계자는 이날 에녹의 무대에 대해 “2년 연속 ‘광클콘’에 참여한 경험자답게 무대를 백분 활용해 한 편의 공연을 보는 듯한 완성도를 보여줬다. 불태웠다는 말이 딱 맞는 공연이었다”라고 밝혔다.한편 2007년 뮤지컬 배우로 데뷔한 이후 ‘캣츠’, ‘브로드웨이 42번가’, ‘레베카’, ‘마타하리’ 등 대형 뮤지컬 무대를 주름잡으며 뮤지컬계 정상을 차지한 에녹은 뮤지컬 스타 자리에 안주하지 않고 도전한 경연 프로그램을 통해 트로트 가수로도 존재감을 펼치고 있다.현재 MBN ‘한일톱텐쇼’에 출연하며 매주 시청자를 만나고 있는 그는 오는 23일 새 미니 앨범 ‘Mr SWING’으로 컴백한다. 또 오는 29일과 30일 서울 연세대학교 신촌캠퍼스대강당에서 개최하는 단독 콘서트 ‘ENOCH’에서 신곡을 공개할 예정이다.내달 5일에는 서울 예술의전당 CJ토월극장에서 개최하는 뮤지컬 ‘팬레터’의 10주년 기념 공연과 크리스마스 이브인 12월 24일 오후 6시 30분 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 그랜드볼룸에서 개최하는 ‘2025 에녹 크리스마스 디너쇼’, 내년 2월 13일 니혼바시미츠이홀에서 개최하는 첫 일본 단독 콘서트 ‘에녹 1st 콘서트 In Japan’ 무대에 오른다.한편, 에녹의 첫 번째 단독 디너쇼는 NOL 티켓에서 내일(21일) 오후 12시 티켓 예매를 오픈할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr