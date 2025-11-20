사진=이효리 SNS

가수 이효리가 밝아진 근황을 전했다.이효리는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이효리가 내추럴한 옷을 착용한 채 미소를 짓고 있는 모습. 특히 평소 어렵지 않게 볼 수 있었던 주름과 기미가 보이지 않아 눈길을 끌었다.이효리는 현재 사대문구에서 요가원을 운영 중이다. 최근 12월 티켓팅이 마감됐음을 알리며 여전히 뜨거운 인기를 입증했다. 누리꾼들은 "티켓팅이 지디 콘서트보다 어려워요", "진짜 0.01초 단위로 마감되더라구요😂", "선생님의 수업을 온 가족이 도전하고 있어요" 등의 후기를 전하며 수강 신청의 어려움을 호소하기도 했다.한편 이효리의 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼한 후 제주도에서 11년간 생활하다 지난해 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr