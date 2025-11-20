문원에게 1억원 포르쉐 선물 안 했다는 신지, 결혼 앞두고 파티

코요태 신지가 생일을 축하받았다.최근 신지는 자신의 계정에 생일파티 사진을 공개했다.사진 속 신지는 스태프들에게 생일을 축하받은 모습. 앞서 신지는 지난 18일을 생일을 맞았다.신지는 7살 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 문원은 과거 '어떠신지'를 통해 코요태 멤버들과의 상견례 자리에서 돌싱이라는 사실과 딸이 하나 있다는 이야기를 꺼내 코요태 팬들로부터 결혼 반대에 부딪혔다. 이에 신지는 "문원에 대한 댓글들을 봤다. 마음이 안 좋았고 멤버들에게도 피해가 간 것 같았다"고 전했다. 그러면서 "나를 걱정하는 분이 대다수였다는 걸 잘 알지만, 결혼이 아직 멀었으니 천천히 지켜봐 달라"고 강조했다.더불어 문원에게 1억원짜리 포르쉐를 선물했다는 소문을 해명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr