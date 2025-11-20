사진제공=온원엔터테인먼트

사진제공=온원엔터테인먼트

그룹 버비(BURVEY)가 한층 솔직하고 성숙해진 음악을 선보인다.버비(주하, 주아, 유란, 서윤, 유이)가 20일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 'SUGAR RIDING(슈가 라이딩)'을 발매했다. 'SUGAR RIDING'은 버비가 스페셜 싱글 'AQUA BLUE(아쿠아 블루)' 이후 3개월 만에 발표하는 신보다. 교실 안에서 피어난 달콤한 설렘과 첫사랑의 떨림을 몽환적인 사운드로 풀어냈다.타이틀 'SUGAR RIDING'는 1980년대 디스코, 신스팝 사운드를 그대로 재현한 레트로 팝 장르의 곡이다. 우정이 시작되는 순간의 두근거림을 리듬감 있게 담아냈다. 순수한 청춘의 설렘을 버비만의 레트로 감성으로 재해석하며 리스너들에게 진한 여운을 남길 예정이다.버비는 히트 K팝 프로듀서이자 댄스 그룹 구피의 박성호가 프로듀싱한 걸그룹이다. 버블리한 버라이어티 베이비라는 팀명처럼 다섯 멤버 각자가 지닌 개성이 조화를 이루는 독보적인 음악 세계를 구축하고 있다.버비의 두 번째 싱글 'SUGAR RIDING'은 이날 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr