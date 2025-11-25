사진=티빙

SM엔터테인먼트 소속 배우 조준영이 갓벽한 플러팅으로 글로벌 팬들의 마음을 흔들고 있다. 신체 프로필 187cm 71kg이라고 알려진 그는 이준기, 안재현, 우도환을 닮았다고 언급되며 SM의 전폭적인 지원을 받고 있다.조준영은 티빙 독점 공개 '스피릿 핑거스'에서 훈훈한 외모, 비현실적인 피지컬, 뒤끝 없이 쿨한 성격까지 모두가 반할 수밖에 없는 마성의 인물 '남기정' 역을 완벽 소화, 웹툰을 찢고 나온 듯한 생동감으로 큰 호평을 얻고 있다.이번 주 공개된 회차에서 남기정은 송우연(박지후 분)의 동생 송우돌(기은유 분)에게 송우연과의 포옹을 들키게 되고, 누나의 연애를 막으려는 송우돌과 허락받으려 고군분투하는 남기정의 모습이 그려져 눈길을 끌었다.남기정은 송우돌의 환심을 사려 곰돌이 탈을 쓰고 교문에 나타나는가 하면 친구들 앞에서 퀴즈쇼를 개최, 일부러 져주는 행동으로 그의 기를 살려주는 등 유쾌하면서도 다정한 면모와 더불어 나이를 초월한 티격태격 케미스트리로 보는 이들을 즐겁게 만들었다.남기정은 송우연에게 "절대 너한테 부끄러운 사람은 되지 않을 거야. 나도 이제 내 미래에 대해서 진지하게 생각해 볼게"라며 굳은 다짐을 전달, 그간 심드렁했던 모델 아르바이트에 적극적으로 임해 각자 그리고 함께 성장하는 스토리로 훈훈함을 더했다.조준영은 특유의 활기찬 매력과 세밀한 감정 표현으로 캐릭터의 서사를 탄탄하게 완성, 남기정과 혼연일체 된 열연을 펼쳐 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서 '스피릿 핑거스'가 방영 첫째 주와 둘째 주에 시청자 수 기준 동남아시아 지역에서 주간 순위 1위를 기록하고, 유럽, 오세아니아, 중동 및 인도 전 지역에서 주간 순위 Top 10에 안착하는 쾌거를 이뤄내 전 세계의 관심을 받고 있음을 입증했다.종영까지 단 2회만을 앞둔 '스피릿 핑거스'는 나만의 색을 찾아 떠난 청춘들의 알록달록 힐링 로맨스를 그린 작품으로, 매주 수요일 티빙에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr