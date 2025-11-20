사진=텐아시아DB

그룹 샤이니의 멤버 태민의 미국 라스베이거스 콘서트 티켓 예매 일정이 공개됐다.소속사 빅플래닛메이드엔터는 지난 19일 공식 채널을 통해 내년 1월 16일(현지 시각) 미국 라스베이거스 'Dolby Live at Park MGM(이하 돌비 라이브)'에서 개최하는 'TAEMIN Live [VEIL] in Las Vegas(태민 라이브 [베일] 인 라스베이거스)'의 티켓팅 일정을 공개했다.공개된 일정에 따르면 태민 공식 팬클럽 회원을 위한 선예매는 오는 22일 오전 3시(한국시각)부터 24일 오전 3시(한국시각)까지 진행될 예정이며 일반 예매는 11월 25일 오전 3시(한국시각)부터 오픈된다.이번 공연은 태민이 세계 최대 음악 페스티벌 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(2026 Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라')' 출격에 앞서 현지 팬들과 교감하는 자리다. 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 이번 공연을 단독 보도하며 태민이 라스베이거스에서 보여줄 무대에 대한 기대감을 드러냈다.태민이 무대에 오르는 '돌비 라이브'는 머라이어 캐리, 브루노 마스, 마룬 파이브 등 세계적인 아티스트들이 공연을 펼친 라스베이거스의 상징적인 공연장이다. 최첨단 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 사운드 시스템을 갖춰 아티스트와 관객 모두에게 최고의 몰입도를 선사하는 만큼, 태민의 독보적인 퍼포먼스와 완벽한 라이브 역량이 만나 환상적인 무대들이 탄생할 것으로 기대된다.태민은 현재 일본에서 '2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’(2025 태민 아레나 투어 '베일')'을 성황리에 이어가고 있으며 오는 21일(현지 시각)에는 미국 NBC 대표 데이타임 토크쇼 '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)’에 출연해 무대를 펼칠 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr