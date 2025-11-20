사진=박재정 SNS

가수 박재정이 군 생활을 훌륭하게 마쳤다.가수 박재정은 20일 자신의 인스타그램에 "24-6기 1중대로 입대해 군악중대까지 정말 많은 날들이 있었습니다"라며 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박재정이 군 생활 동안 다양한 상장들을 섭렵한 모습. 특히 군 내부 벽면에는 '모범 장병'이라고 적혀 있는 공간에 박재정의 얼굴이 액자에 담겨 걸려 있어 눈길을 끌었다.박재정은 지난해 5월 21일 육군 현역으로 입대했다. 그는 양악연주병(트럼펫)으로서 약 1년 6개월 간의 군 복무를 이행했다.박재정은 2013년 엠넷 오디션 프로그램 '슈퍼스타K5'에서 우승해 그해 11월 싱글 '첫 눈에'를 발매하며 데뷔했다. 이후 다양한 곡들을 발표하며 활동한 후 2021년 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 그룹 MSG워너비 멤버로 활약했다.2023년에는 데뷔 10년 만에 발매한 첫 정규앨범 타이틀곡 '헤어지자 말해요'로 큰 사랑을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr