이탈리아 럭셔리 브랜드 보테가 베네타(Bottega Veneta)가 배우 추영우와 함께 지큐 12월 호 커버를 장식했다. 지난해 변우석에 이어 인기 남배우로 떠오른 추영우는 하우스의 새로운 크리에이티브 디렉터 루이스 트로터(Louise Trotter)의 첫 작품인 2026 여름 컬렉션을 자신만의 분위기로 완벽하게 소화하며 독보적인 존재감을 선보였다.화보에서 추영우는 보테가 베네타 특유의 절제된 우아함과 세련된 위트를 조화롭게 담아내며 그동안 보여주지 않았던 새로운 면모를 드러냈다. 인트레치아토 패턴이 더해진 카라에 정교한 테일러링이 돋보이는 클래식한 재킷에 캣참을 들고 있어 경쾌한 무드를 선보이는가 하면, 인트레치아토 레더 디테일의 셔츠와 팬츠를 통해 하우스의 수공예적 미학과 깊이 있는 무드를 강조했다.부드럽고 유려한 실루엣의 베이지 코트와 함께, 루이스 트로터의 현대적인 감각으로 재탄생한 하우스의 아이콘 베네타(Veneta)백을 매치해 세련된 미학과 시크한 매력이 공존하는 룩을 완성했다. 베네타 백은 패딩 처리된 가죽 스트립을 시그니처 가죽 수공예 기법인 인트레치아토로 엮어 완성돼, 입체적이고 부드러운 볼륨감을 선사한다.보테가 베네타와 추영우가 함께한 지큐의 커버와 화보, 그리고 다채로운 콘텐츠는 지큐 12월 호, 웹사이트, 소셜미디어, 그리고 보테가 베네타 카카오톡 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr