사진 제공=채널S, SK브로드밴드

사진 제공=채널S, SK브로드밴드

박준형-장혁이 '1호 연예인 의뢰인'으로 나선 코요태 김종민과 함께 각종 요청을 해결했다.19일 방송된 채널S '박장대소'(제작: SK브로드밴드) 4화에서는 '30년 지기 찐친' 박준형-장혁이 다양한 '콜'(요청)을 해결하기 위해 도심 곳곳을 누볐다. 김종민은 '박장 브로'와 함께 난감한 '콜'도 특유의 친근미와 입담으로 유쾌하게 풀어가 더욱 풍성한 재미를 선사했다.이날 '박장 브로'는 "배드민턴 동호회 입단 테스트를 준비하고 있다. 실력을 점검해 달라"는 '콜'을 받아 한 공원에 도착했다. 의뢰인은 "전주에서 상경한 지 얼마 안 돼 친구가 없다. 함께 랠리를 해주실 수 있느냐"고 청했다. 구체적인 입단 조건을 들은 장혁은 "박준형 형은 공을 잘 못 본다"며 노안 이슈를 제기했고, "모든 운동은 스트레칭이 필수"라며 몸 풀기부터 시작했다. 이에 박준형은 "너랑 데니 안이 턱걸이를 참 잘했었지"라며 추억에 젖었고, 장혁은 "제가 고등학교 때 기계체조 선수였다. 데니는 제 아래"라고 정정해 웃음을 더했다.다음으로 두 사람은 "면 요리를 좋아하는데, 같이 먹어주시면 좋겠다"는 '콜'을 받아 미슐랭 식당으로 갔다. 알고 보니, 두 번째 의뢰인은 코요태 김종민이었다. 웃음이 터진 박준형은 "결혼하고 처음 본다. 신혼 생활은 어떠냐?"고 물었다. 김종민은 "너무 좋다. 퇴근했을 때 반겨주는 사람이 있다는 게 행복하다"고 답했다. 잠시 후, 김도윤 오너 셰프가 등장해, "오늘 저희 음식이 맛있으면 제 부탁을 들어 달라"며 '즉흥 콜'을 보냈다. 김도윤 셰프는 "맛있게 드셨으니 제 부탁을 말하겠다"며 이들에게 설거지를 부탁했다. 주방에 들어선 장혁은 "이 정도 설거지는 기본이다. 집에서도 항상 하기 때문에"라고 했다.세 사람은 "치약을 개발하고 있는데, 평가에 도움을 주시면 감사하겠다"는 의뢰인을 만나러 치과로 향했다. 의뢰인은 이들을 보자마자 "양치질을 잘 하셨는지 한번 확인해도 되냐?"면서 김종민의 입에 개구기를 끼웠다. 이들은 의뢰인이 개발한 치약 5종을 테스트했고, 김종민은 "전 신혼이라 아침에 일어나서 양치부터 한다"며 남다른 '양치 부심'을 뽐냈다. 그러자 박준형은 "방귀도 텄어? 아직 안 텄으면 인간이 아니지"라고 해 웃음을 자아냈다. 의뢰인은 모든 테스트를 마친 세 사람에게 사례비를 건네며 고마움을 전했다.'박장카'로 복귀한 세 사람은 한강에서 '즉석 콜' 미션도 수행했다. 이들은 잔디 위에 돗자리를 펴고 모여 있는 MZ 그룹을 발견해 '즉석 콜'을 유도했다. 이들은 "저희는 연기 학원에서 만난 배우 지망생이다"라면서 27년 차 배우 장혁에게 질문을 쏟아냈다. "부모님의 반대는 없었는지?"라는 물음에 장혁은 "사실 공부와 거리가 멀어서 부모님께 '연기를 하고 싶다'고 하니까 '그거라도 해보라'며 찬성해 주셨다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 박준형은 "나도 god가 되기 전, 연기자로 데뷔했었다. 시트콤 '순풍 산부인과'에 무려 66회 출연했다"고 어필했다. 이에 MZ 의뢰인들은 "저희 좀 데뷔시켜 달라"고 청했고, 박준형은 "지금부터 카메라를 보고 자기소개를 해봐라. TV에 나올 기회"라고 독려했다. 장혁 역시 "포기하지 말고, 차근차근 본인만의 색깔을 만들어 가길 바란다"고 조언해 모두의 따뜻한 박수를 받았다.채널S '박장대소'는 매주 수요일 오후 8시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr