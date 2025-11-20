최립우/ 사진=FNC엔터테인먼트

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우의 첫 단독 팬미팅이 전석 매진됐다.최립우는 오는 12월 20일 오후 2시와 7시 세종대학교 대양홀에서 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최한다. 해당 공연은 지난 19일 진행된 예매를 통해 전 회차 초고속 매진을 기록하며, 최립우의 티켓 파워를 입증했다.이번 팬미팅은 '보이즈 2 플래닛' 종영 이후 팬들과 단독으로 처음 만나는 자리인 만큼, 최립우는 팬들을 위해 다채로운 무대를 선보이며 방송에서 볼 수 없었던 또 다른 매력을 전할 예정이다.최립우는 지난 9월 종영한 '보이즈 2 플래닛'에 출연해 독보적인 비주얼과 성장을 거듭하는 모습으로 많은 팬들의 응원과 사랑을 받았다. 또한 정식 데뷔 전임에도 불구하고 여러 매거진과 방송의 러브콜을 받고 있으며, 팬미팅 전석을 매진시키는 등 뜨거운 인기를 실감케 하고 있다.최립우는 오는 12월 3일 오후 6시 싱글 앨범 'SWEET DREAM'을 발매하고 솔로 아티스트로서 가요계에 정식 출격한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr